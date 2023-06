Fernández Noroña pedirá licencia en San Lázaro para buscar la candidatura de Morena

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, anunció este miércoles que también solicitará licencia a su cargo para participar en la encuesta interna de Morena con la que será elegido el candidato presidencial.

Con el legislador petista, ya son cuatro los funcionarios que renuncian para participar en la contienda rumbo a 2024, a pesar de ser el único ausente en la cena que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadoras, gobernadores y aspirantes presidenciales del partido.

“Estoy en la carrera sin un centavo y mi único ingreso que tengo es como Diputado, aunque me va muy bien en YouTube, no me quejo, pero aun así pediré licencia”, adelantó.