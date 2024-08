AMLO critica marcha contra la sobrerrepresentación; “les va a dar pena después”, dice

El Jefe del Ejecutivo federal criticó a los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, por haber defendido lo que se establece en la Constitución durante la elección pasada. También consideró que hay mucha hipocresía en la oposición porque hasta la victoria de Morena el pasado 2 de junio, desconoció las reglas para la repartición de los lugares en el Congreso.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles la convocatoria de la “Marea Rosa” para realizar una marcha en contra de la supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, la cual se llevará a cabo el domingo 11 de agosto. “¿Qué no la Ley es la Ley? Con un descaro y un cinismo, están convocando una marcha para eso”, cuestionó.

“¿Cómo es posible que hace 15, 20 años, se define en la Constitución, en la Ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales, y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley? La elección pasada, del 21, la elección del 18, y ahora dicen: ‘Está mal’. Y no importa si se viola la Constitución y no importa si se viola la Ley”, señaló.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador apuntó que sus adversarios se burlaban de que pudiera lograrse el Plan C que propuso antes de los comicios. “Se burlaban cuando se hablaba del Plan C. Por eso todavía no vuelven en sí. Entonces lo que decía de manera muy franca, sincera, Zaid [el columnista Gabriel Zaid Giacomán], se pensaba que estaban casi empatados y que incluso podía ganar la señora Xóchitl [Gálvez]. Pero resulta que hay un resultado único, histórico. Obtiene Claudia [Sheinbaum] 36 millones de votos”, sostuvo.

Además, habló de los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Lorenzo Córdova. “Y los que estaban, porque hay constancia pública, nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso porque perdemos tiempo y además es darle importancia a gente muy hipócrita, porque el anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la Ley en la elección pasada. Y ahora están como la Chimoltrufia: ‘Como digo una cosa, digo la otra’. O sea, ahora ya cambió”, subrayó.

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, el mandatario mexicano profundizó en las críticas de la oposición sobre que el Gobierno no argumenta más que se debe aplicar la Ley.

“El otro señor, Ciro Murayama, igual. Dicen: ‘No. Es que lo único que argumentan los de la transformación es que se debe aplicar la Constitución y ¿qué más?’. ¿Qué no la Ley es la Ley? Entonces, con un descaro y un cinismo, están convocando una marcha para eso. Ya, ya, ya, ya, ya. Cuídense. Cuídense. Ya no sigan actuando de manera inconsecuente; les va a dar pena después; hasta se los van a reclamar sus hijos, sus nietos”, añadió desde el Salón Tesorería.

“Ahora están con lo de la sobrerrepresentación. Se ven mal, porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo”, arremetió el Jefe del Ejecutivo federal.

En otro momento, aseguró que si las y los integrantes de la oposición sostienen la acusación de la supuesta sobrerrepresentación, le provocarán un daño a sus familias. “Un corrupto no sólo se hace daño él, le hace daño a sus hijos (…) ¿Y qué culpa tienen las criaturas de que sus papás sean corruptos, o hipócritas, o autoritarios? ¿Por qué les van a dejar ese legado?”, insistió.

A su vez, el político tabasqueño cuestionó por qué no rectifican: “Y todos nos equivocamos, todos. Somos seres humanos. Solamente el Creador es perfecto. ¿Por qué no aceptar? ¿Por qué no rectificar? ¿Por qué caer en la autocomplacencia? ¿Qué no es de sabios cambiar de opinión o es no, no, no, no, no?”.

Más adelante, señaló que la política “se trata de tiempos y etapas”, y recordó el camino que tuvo que recorrer para conseguir llegar a la Presidencia.

“A mí me tocó una etapa distinta. Me tocó iniciar la transformación junto con millones; luego era empezar a sentar las bases, las nuevas reglas. Además, muy poco tiempo y nos llega la pandemia, que tanto dolor y tanto daño nos causó. Afortunadamente pasa la pandemia y vámonos a retomar el proyecto de transformación, y hemos avanzado bastante”, rememoró el Presidente de México.

“Pero tuvimos que enfrentar todo el empecinamiento de mantener vigente el régimen de corrupción y ahora ya es distinto. No es igual que… Imagínense si les hubiese funcionado toda la campaña de calumnias, toda la guerra sucia y hubiésemos ganado, nuestro movimiento de transformación, pero con poco margen. ¿Cómo quedaba la nueva autoridad? Pues muy sujeta a tener que escuchar, que no aceptar, proposiciones indecorosas, pero resultó que el pueblo dio todo su apoyo”, concluyó.