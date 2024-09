ENTREVISTA ¬ Que la Ministra marche, bien; pero que no viole la Ley: Julieta Ramírez

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Julieta Ramírez, Senadora de Morena celebró que Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), saliera a marchar en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados, pero pidió que no viole la Ley y que deje de realizar interpretaciones fraudulentas de la misma.

En entrevista con “Los Periodistas”, la legisladora del partido oficialista afirmó que el hecho de que la oposición salga a las calles para manifestarse es positivo para la democracia.

“Me da gusto que por fin salga a las calles porque pareciera que nomás los envían, estamos de acuerdo que las personas salgan, tomen las calles, se manifiesten, se enteren de lo que está pasando en este país, eso le hace mucho bien a la democracia, eso siempre es positivo. Pero en lo que vemos en las imágenes nomás le faltaba el ‘ministra móvil’ porque viene cercada de guaruras, personajes, que la dejen transitar libremente y hacer sus consigas si la ministra quiere, no se nos va a caer, no le va a pasar nada a la ministra porque salga de los pasillos de la Corte y pise el cemento”.

La Senadora de Morena recordó que en repetidas ocasiones, Norma Piña ha abusado de su poder al frente de la SCJN para atacar al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que ser muy claro, esta es la incongruencia en la que se ha visto la SCJN todo este tipo. La ministra Piña ha cometido numerosos actos estirando la ley y haciendo interpretaciones fraudulentas de la ley, con sus propios actos la Ministra Piña ha dejado mucho que desear al frente del Poder Judicial”.

Esta tarde, Norma Piña Hernández, visitó a los trabajadores del Poder Judicial que, en protesta por la Reforma Judicial, mantienen bloqueada la Cámara de Diputados.

La también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) arribó a un plantón ubicado en la avenida Eduardo Molina aproximadamente a las 18:00 horas. Al descender junto con Natalia Reyes Heroles, secretaria general de la Presidencia de la Corte, varios manifestantes la reconocieron y corearon consignas junto con ella.

“¡No estás sola! ¡no estás sola! ¡no estás sola!”, “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!” y “Se ve, se siente, la ministra está presente”, son algunas de las porras que los trabajadores del Poder Judicial hicieron junto con Piña Hernández.

¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!

La Ministra vistió una playera blanca con los logotipos de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como con la compañía de un texto que se posicionaba en contra de la Reforma al Poder Judicial.

En compañía de los manifestantes, Norma Piña marchó desde Eduardo Molina hasta la entrada de personal de la Cámara de Diputados, donde se encuentran los voceros de las y los trabajadores.

El día de ayer, Norma Piña abrió una consulta con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado.

En dos acuerdos publicados, la Ministra presidenta de la Corte solicitó revisar el ejercicio de la facultad de atracción del dictamen y formular la consulta respectiva sobre la suspensión de la discusión de la Reforma Judicial, pues consideró que legalmente no está claro si se puede pedir dicha suspensión.

Al respecto, Julieta Ramírez afirmó que la aprobación de la reforma al Poder Judicial es inminente, pues cuenta con el respaldo de la mayoría.

“La reforma es inminente, no hay motivo por el cual no vaya a concretarse. Tenemos el respaldo popular que es lo mas importante y convertimos la reforma al Poder Judicial en una plataforma electoral. Nadie puede hacer como que no conocía la reforma, desde que inició el sexenio planteamos la posibilidad de crear una reforma a este poder”.