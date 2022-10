Mercedes y Red Bull lideran primeros libres bajo la lluvia en previa del GP de Japón

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) – El piloto británico George Russell (Mercedes) finalizó primero en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, que se celebra en el Circuito de Suzuka y que vuelve tras dos años de parón por el coronavirus, con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en segundo lugar, por delante de los Red Bull del neerlandés Max Vertsappen y el mexicano Sergio Pérez; con los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine), sexto y séptimo, respectivamente.

Tras una primera tanda de Libres con la lluvia como principal protagonista y en la que Alonso fue el más veloz, liderando el doblete español con Sainz segundo, Suzuka acogía una segunda sesión sin el piloto de Haas Mick Schumacher, que estrelló su monoplaza contra la barrera antes del final de la primera sesión.

Russell fue el más rápido en la segunda y última tanda del día en Japón, con un crono de 1:41.935, dos décimas más veloz que Hamilton (1:42.170), que completó el doblete de la escudería británica. RedBull no pudo con Mercedes y mejoró en la segunda tanda colocando a “Mad Max” (1:42.786) tercero, aunque a ocho décimas del mejor tiempo, y a “Checo”, cuarto (1:42.834).

La sesión comenzó con lluvia muy intensa, lo que provocó que los equipos no se decidieran a salir a pista, con unos minutos de incertidumbre. Nicholas Latifi (Williams) rompió el hielo, aunque fue el madrileño Carlos Sainz quien completó la mejor vuelta, aunque lejos del crono más rápido de la jornada (1:49.615).

Después de una primera media hora sin apenas cambios, con el tiempo del español de Ferrari en lo más alto, y no fue hasta el último tercio de la sesión, ya con gomas intermedios, cuando se vieron los mejores tiempo de la tanda. La pista fue mejorando y Verstappen, aprovechando la mayor temperatura del trazado, entró en el 1:43, aunque Russel se arrebató el primer lugar rápidamente, con los Ferrari lejos de la cabeza.

