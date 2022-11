Rautel “N”, presunto implicado en feminicidio de Ariadna Fernanda, se entrega en NL

La Fiscalía de la Ciudad de México había identificado a Rautel “N” como uno de los implicados en el feminicidio de Ariadna, a quien fue posible conocer debido a que asistió al velorio de la joven y luego apareció en un video clave.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Rautel “N”, quien era buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por el feminicidio de Ariadna Fernanda López, la joven reportada como desaparecida en la capital y cuyo cuerpo apareció un día después en Morelos, se entregó este lunes ante las autoridades de Monterrey, Nuevo León.

Acompañado de su abogado, Rautel “N” acudió durante la madrugada de este día a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León.

El hombre refirió que fue a través de los medios de comunicación donde se enteró que las autoridades lo buscaban, por lo que decidió entregarse. Sin embargo, Rautel “N” aseguró ser inocente.

“Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra girada por un Juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me imputa, no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia”, dijo.

Ariadna Fernanda fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, luego de ser reportada como desaparecida el pasado 30 de octubre en la Ciudad de México. El cuerpo de la joven fue encontrado por una pareja de ciclistas a un costado de la carretera, a un kilómetro de distancia de la caseta de cobro de Tepoztlán.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Capitalina (SSC), Ariadna fue vista por última vez con vida el 30 de octubre en un departamento ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, donde se encontraba en compañía de un hombre y una mujer después de haber estado en un restaurante de la zona.

Ayer por la mañana, se dio a conocer que una mujer identificada como Vanessa “N” fue detenida en Ecatepec, Estado de México, por las autoridades por su presunta participación en la muerte de Ariadna Fernanda López.

Los datos de prueba permitieron identificar a Vanessa “N” como coautora material, ya que se encontraba presente en el momento en el que Ariadna perdió la vida, esto al interior del departamento de Rautel “N”, quien sería la pareja sentimental de Vanessa.

Horas más tarde, la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que había “pruebas contundentes” de que hubo dos presuntos implicados en el feminicidio de Ariadna. Además, desmintió la teoría de las autoridades de Morelos, quienes afirmaron que la joven había muerto por broncoaspiración al estar gravemente intoxicada por alcohol.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer que se identificó a Rautel “N” como el segundo implicado en el feminicidio, a quien fue posible conocer debido a que asistió al velorio de Ariadna y luego apareció en un video clave.

La Fiscal capitalina explicó que tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia privadas de un inmueble ubicado en la Roma Sur, donde se le vio por última vez a Ariadna antes de su muerte. “En dichas grabaciones se puede apreciar que el 31 de octubre en la mañana cargaba en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Después la sube a una camioneta”, detalló.

Las autoridades capitalinas catearon el inmueble de donde salió el hombre con el cuerpo y, a pesar de que había sido limpiado previamente, expertos forenses hallaron “presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara”, reveló Godoy. El Ministerio Público solicitó entonces y obtuvo dos órdenes de aprehensión, contra el hombre y la mujer con los que la víctima estuvo por última vez.

En el caso de Rautel “N”, la Fiscalía solicitó la activación de la alerta migratoria y de la ficha roja de Interpol, para evitar su fuga.

Mientras que con una nueva necropsia realizada por expertos del instituto de Ciencias Forenses y peritos de la Fiscalía, las autoridades capitalinas determinaron que la mujer murió por “trauma múltiple” por lesiones recibidas de golpes.

“A petición y con consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos nueva necropsia que realizaron expertos del instituto de Ciencias Forenses y peritos de la Fiscalía. El cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal”, informó la Fiscal.

La primera versión del caso indicaba que el pasado 30 de octubre, Ariadna salió alrededor de las 21:00 horas de un bar ubicado en la colonia Condesa, de la capital mexicana, tomó un taxi para irse a su casa, pero nunca llegó.

No obstante, las declaraciones que hicieron las personas que vieron a Ariadna con vida por última vez indicarían que no tomó un taxi en la Ciudad de México luego haber salido del bar, sino que se trasladó por sus propios medios a un departamento en la misma zona, pero no volvieron a saber de ella.