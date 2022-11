Indigna que culpen a mujeres de su muerte, reclama Fiscal de CdMx por caso Ariadna

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, calificó como “indignante” el que un servidor público como Uriel Carmona, Fiscal de Morelos, haya encubierto el feminicidio de Ariadna Fernanda López, joven de 27 años que fue hallada sin vida y con señales de violencia en una carretera de dicha entidad.

“Lo que es indignante es que traten de culparnos a las mujeres de nuestras propias muertes. Esto me parece que ningún servidor público tiene derecho en el permiso de hacer una cosa como ésta, estoy totalmente indignada”, dijo Godoy Ramos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Uriel Carmona, Fiscal de Morelos, afirmó el pasado 4 de noviembre que Ariadna Fernanda murió por una “grave intoxicación alcohólica” que le provocó broncoaspiración, de acuerdo con la necropsia realizada por las autoridades de esa entidad. “Lo que tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia”, afirmó el Fiscal en conferencia de prensa.

Posteriormente, a petición y con consentimiento de la familia de Ariadna, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó otra necropsia que realizaron expertos del instituto de Ciencias Forenses y peritos de la Fiscalía, la cual determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple.

“La necropsia realizada en la Ciudad de México es una necropsia exhaustiva, es una necropsia que confiamos plenamente en las conclusiones de nuestros profesionales periciales, eso, más las imágenes analizadas de videos, de cámara tanto privadas como públicas, privadas del edificio donde ocurrieron los hechos que fueron analizadas también por nuestros especialistas, así como una diligencia de cateo que fue autorizado por un juez de centro y fue resultado positivo, esas diligencias nos llevaron a una integración sólida, contundente de una carpeta que llevamos ante los jueces para soltar las ordenes de aprehensión que nos fueron otorgadas y que están ya ejecutadas”, precisó la Fiscal en la entrevista.

Ernestina Godoy indicó que los servidores públicos encargados de la procuración de justicia no pueden revictimizar a los afectados, a familiares, ni amigos, tal y como lo hizo el Fiscal de Morelos.

“Eso (la revictimización) es algo que tiene que desterrarse en toda la sociedad, pero en los servidores públicos que estamos a cargo de la procuración de justicia, de la investigación, de la protección de las víctimas pues es imperdonable”.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que tanto ella como la dependencia a su cargo trabajan para que el feminicidio de Ariadna Fernanda no quede impune e indicó que se detendrá a todos los responsables sin importar poderes económicos y políticos.

“Yo estoy a cargo de la Fiscalía para que eso no suceda. Lo hemos demostrado, en esta Fiscalía se investiga y si hay crimen tiene que haber castigo sin importar poderes económicos, poderes políticos, sin fabricar culpables, pero tampoco dejar impune a los responsables y eso es lo que vamos a hacer, no sé hasta dónde esto llegue pero tiene que haber sanción a los responsables del feminicidio y si hay algún otro tipo de responsabilidad buscaremos también que no quede impune”.