Starlink gana licitación de la CFE para proveer Internet satelital en zonas rurales

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Starlink, la empresa proveedora de Internet satelital del magnate Elon Musk, ganó una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desplegar su servicio en comunidades rurales, informó ayer la agencia Reuters.

De acuerdo con la agencia, Starlink Satellite Systems de México ganó el concurso frente a otras dos empresas por “haber ofertado las mejores condiciones en cuanto a precio”.

Según Reuters, el contrato es por un mínimo de 887.5 millones de pesos y un máximo de hasta mil 775 millones de pesos, y tendría vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, aunque se desconoce si ya comenzó sus operaciones.

Starlink habría llegado al acuerdo con CFE para contar con el servicio de conectividad Backhaul, filial especial para ubicaciones remotas satelitales de órbita baja, y su equipo asociado para poder habilitar la infraestructura de telecomunicaciones de la Comisión, y brindar servicios de telefonía móvil, principalmente en zonas rurales y conurbadas que no cuentan con servicios de telecomunicaciones.

“Servicio de conectividad satelital de órbita baja y su equipo asociado para proporcionar Internet en diversos puntos públicos de atención prioritaria dentro de la República en comunidades rurales”, dice el documento recuperado por la agencia.

Para el servicio de conectividad satelital de órbita baja, Starlink debe garantizar una velocidad promedio igual o superior a 80 megabytes por segundo (Mbps) de bajada y 10 Mbps de subida por sitio, con latencia menor a 100 milisegundos, y debe ser provisto con satélites de órbita baja y con cobertura en el territorio nacional.

Our new factory in Bastrop, Texas will help expand production of Starlink kits exponentially as we race to keep up with surging demand for connectivity all around the world 🛰️🌎❤️

If you’re interested in being a part of the team, we’re hosting a hiring event on Saturday,… pic.twitter.com/39txec5wuP

— Starlink (@Starlink) October 30, 2023