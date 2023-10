“Un cebo de tonterías”: Alto ejecutivo de Musk niega que planta en NL esté en duda

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La tarde de este jueves circularon rumores en medios nacionales sobre la supuesta cancelación de la construcción de la megafábrica de automóviles Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Sin embargo, tanto el Gobernador de dicho estado, Samuel García Sepúlveda, como un alto ejecutivo de la compañía han desmentido que eso suceda.

Rohan Patel, director global senior de Políticas Públicas y Desarrollo Empresarial de Tesla, comentó esta tarde desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, que los rumores infundados en redes sociales son “un cebo de clics de tonterías”, por lo que deben ignorarse.

Al citar un artículo que especula la salida de la empresa automotriz, cuyo dueño es el archimillonario Elon Musk, agregó que ese es “uno de muchos” rumores que ha visto y que comentan “de manera incorrecta y aleatoria” sobre los planes que la compañía tiene con México.

If you believed the legacy media, we are building Gigafactories in virtually every country in Asia and Europe while at the same time cancelling factories we have already announced. It is BS clickbait and should be ignored.

— Rohan Patel (@rohanspatel) October 5, 2023