Musk evalúa economía global antes de ir “a toda velocidad” con planta de Tesla en NL

Tesla anunció en febrero que construiría su nueva planta en México, la cual pretende que produzca un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones en Nuevo León.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El magnate Elon Musk expresó ayer su preocupación por las tasas de interés en la compra de automóviles y la evolución de la economía global antes de iniciar la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León.

Durante la conferencia con analistas sobre los resultados del tercer trimestre de Tesla, Elon Musk señaló, en relación con la nueva planta automotriz en México, que está trabajando en la infraestructura y el diseño de la fábrica, así como en el desarrollo de ingeniería de la nueva línea de producción automotriz.

“Para México, estamos trabajando en la infraestructura y el diseño de la fábrica en paralelo con el desarrollo de ingeniería de la nueva línea de producción que fabricaremos allí. Queremos tener una idea de cómo está la economía global antes de ponernos manos a la obra con la fábrica de México. Me preocupa el entorno de altas tasas de interés en el que estamos”, dijo.

Q3 2023 Earnings Call https://t.co/eSwixzYTJD — Tesla (@Tesla) October 18, 2023

El magnate descartó que haya dudas sobre la construcción de la planta en México, pero que frente a las altas tasas de intereses, la empresa no podrá ir “a toda velocidad”.

“En México estamos sentando las bases para iniciar la construcción y realizando todos los trámites necesarios, pero creo que queremos hacernos una idea de cómo está la economía mundial antes de ir ‘a toda velocidad’ a la fábrica de México”, agregó.

Asimismo, reiteró que sólo es “una cuestión de tiempo” para empezar la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León.

Los beneficios de la inversión de @Tesla en Nuevo León serán muchos y diversos. Recorrí su planta en Austin con Tom Zhu, presidente automotriz de TESLA Es asombrosa la tecnología y la innovación detrás de cada vehículo eléctrico. Pero más, la cultura de participación horizontal… pic.twitter.com/IwwHDKmP4A — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) October 19, 2023

“Es una cuestión de tiempo. Definitivamente vamos a construir la fábrica en México. Nos sentimos muy bien con eso, ponemos mucho esfuerzo en buscar diferentes ubicaciones y nos sentimos muy bien con esa ubicación. Y lo vamos a construir y será genial. La presión en realidad es sólo por el momento, es que las tasas de interés tienen que bajar”, aseguró.

TESLA PIDE A MÉXICO INFRAESTRUCTURA PARA PLANTA EN NL

El inicio de la construcción de la planta de Tesla ofrecida en febrero para el norte de México podría demorarse mientras se completan algunos requerimientos de infraestructura que planteó a las autoridades mexicanas el fabricante de automóviles eléctricos.

La empresa de Elon Musk solicitó la construcción de infraestructura energética, hídrica, vial y ferroviaria para comenzar la edificación de su ensambladora de vehículos eléctricos en el municipio norteño de Santa Catarina, anunció el pasado 5 de octubre el Gobierno del estado de Nuevo León.

🇨🇳🚙⚡️ Para conocer a detalle los procesos e instalaciones de @Tesla en el continente asiático, visitamos el Lingang Tesla Center y su Gigafactory en Shanghai, China. pic.twitter.com/4mF3GoXx4z — Secretaría de Economía de Nuevo León (@Economia_NL) October 18, 2023

Entre los requerimientos mencionados en un memorándum se incluye la instalación de una subestación de energía eléctrica, así como sistemas de transmisión de energía eléctrica. También la construcción y ampliación de los ramales ferroviarios y un patio de trenes, el desarrollo de carreteras y servicios de agua y alcantarillado, indicó el Gobierno regiomontano.

Las autoridades de Nuevo León no informaron cuánto tiempo podrían demorar en cumplir con las peticiones de Tesla, pero un funcionario familiarizado con la operación, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, indicó a The Associated Press que los trabajos podrían extenderse en lo que resta del año y que no sería hasta el 2024 cuando el fabricante de automóviles eléctricos iniciaría la instalación de su planta mexicana.

Tesla anunció en febrero que construiría en México su nueva planta, que implicará una inversión de más de seis mil millones de dólares. La factoría mexicana sería la tercera que Tesla instala fuera del mercado estadounidense y se sumaría a las que tiene en Shanghái y cerca de Berlín.

$700 millones de dólares invertirá en Nuevo León la compañía Ningbo Tuopu Group, proveedora mundial del sector automotriz; otro resultado concreto de nuestra gira por China.

Además de la reunión con esa empresa, visitamos la Gigafactory de @Tesla en Shanghai. pic.twitter.com/AVXcdU8mSh — Iván Rivas (@ivanrivasrdz) October 18, 2023

Entonces se informó que se esperaba iniciar este año las labores de construcción en el municipio de Santa Catarina, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, capital del estado industrial de Nuevo León.

Las autoridades y analistas estimaron que en la primera fase de la construcción se generarían seis mil empleos directos y más de 20 mil indirectos y se incrementaría en casi un 30 por ciento la inversión extranjera directa, en comparación con el 2022. Además, se informó que se lograría un salto de las exportaciones y del sector automotriz, que supone la tercera parte de las ventas externas del país.

Tesla pretende producir un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones en México.

-Con información de AP