La Presidenta dice que el líder del PAN “hace el ridículo” o es “traidor a la Patria”

Ciudad de México, 7 de noviembre (S inEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las declaraciones de Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), quien ayer hizo un llamado a tipificar el delito de narcoterrorismo para que así el Gobierno de Estados Unidos colabore con el mexicano en su lucha contra los grupos criminales.

“Ayer lo leí y no sé si también vieron su declaración el día de la decisión de la Corte, en donde hacía un llamado al Ejército para que tomara partido. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la Patria, es que no hay explicación inmediata”, expresó la Presidenta al ser cuestionada sobre la declaración del panista Marko Cortés.