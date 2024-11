Reserva Federal toma su primera decisión tras triunfo de Trump; alerta por inflación

WASHINGTON (AP).— La Reserva Federal redujo este jueves su tasa de interés clave en un cuarto de punto en respuesta al descenso constante de la inflación otrora alta que había enojado a los estadounidenses y ayudó a impulsar la victoria electoral presidencial de Donald Trump esta semana.

El recorte de tasas sigue a una reducción mayor de medio punto en septiembre, y refleja el renovado enfoque de la Fed en apoyar el mercado laboral, así como combatir la inflación, que ahora apenas excede el objetivo del dos por ciento del banco central.

La medida de este jueves reduce la tasa de referencia de la Fed alrededor del 4.6 por ciento, por debajo del máximo de cuatro décadas del 5.3 por ciento antes de la reunión de septiembre. La Fed había mantenido su tasa tan alta durante más de un año para luchar contra la peor racha de inflación en cuatro décadas. Desde entonces, la inflación anual ha caído desde un pico del 9.1 por ciento a mediados de 2022 a un mínimo de tres años y medio del 2.4 por ciento en septiembre.

En una declaración posterior al final de su última reunión, la Fed dijo que “la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja”, mientras que la inflación ha caído cerca del objetivo del banco central, pero “sigue siendo algo elevada”.

