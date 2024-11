El PAN pide tipificar el narcoterrorismo, el que ha sido el sueño de Trump por años

Uno de los grandes objetivos de Donald Trump desde su primer periodo como presidente de Estados Unidos ha sido enfrentar de manera directa a los cárteles de la droga en México. Ahora, tras su regreso a la Casa Blanca, ha lanzado la advertencia de que usará la fuerza en contra de estos grupos delictivos.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– “Los cárteles de la droga están librando una guerra contra Estados Unidos, y ahora es el momento de que Estados Unidos haga la guerra a los cárteles”, dijo Donald Trump en diciembre pasado, en lo que ha sido uno de sus objetivos desde tiempo atrás en México: el crimen organizado. “Los cárteles de la droga y sus aliados en la administración (Joe) Biden tienen la sangre de incontables millones en sus manos. Millones y millones de familias y personas están siendo destruidas. Cuando regrese a la Casa Blanca, los capos de la droga y los traficantes despiadados nunca volverán a dormir tranquilos”.

Desde 2019, en su primer mandato presidencial, Donald Trump habló de declarar la guerra a las agrupaciones mexicanas del narcotráfico. “Este es el momento de que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una GUERRA contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”, tuiteó Trump en mayo de 2019. “¡Solo esperamos una llamada de su gran nuevo Presidente!”, dijo en referencia a Andrés Manuel López Obrador.

A finales de ese año, Trump endureció su planteamiento al anunciar que buscaba que las principales organizaciones criminales de México fueran consideradas “grupos terroristas”, un planteamiento que ahora el Partido Acción Nacional (PAN) y su dirigente Marko Cortés impulsan desde México, en lo que desde el Gobierno ha sido visto como una puerta de entrada a la injerencia estadounidense.

Trump contó en ese entonces al periodista Bill O’Reilly que su gobierno lleva meses “trabajando” para clasificar como tales a los cárteles mexicanos: “Sabes que denominar (terrorista a un grupo) no es tan fácil. Tienes que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”, relató. “De hecho, le he ofrecido (al Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador) que nos deje ir y limpiarlo y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero hasta cierto punto, algo tiene que hacerse”, afirmó el mandatario estadounidense.

Precisamente el expresidente López Obrador relató este episodio el pasado 9 de febrero: “Cuando tenían la intención de convertir a los narcotraficante mexicanos en terroristas y me habló. Le dije no, no estoy de acuerdo porque es asunto nuestro, somos independientes, se decide que alguien es terrorista y entran fuerzas especiales a buscarlo como si no fuésemos independientes, soberanos, y le dije no, nosotros nos hacemos cargo, no estoy de acuerdo con eso, al día siguiente él dio a conocer que me había consultado y que estaba de acuerdo conmigo y que no iba presentar su iniciativa”.

El interés de Donald Trump por declarar una guerra hacia el narcotráfico se intensificó cuando en 2020 Trump le preguntó al Secretario de Defensa, Mark Esper, si los militares podían “lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”. El episodio lo relata la periodista Maggie Haberman en The New York Times:

”Cuando Esper planteó varias objeciones, Trump dijo que ‘simplemente podríamos disparar unos misiles Patriot y eliminar los laboratorios, con discreción’ y agregó que ‘nadie sabrá que fuimos nosotros’. Trump mencionó que tan solo iba a decir que Estados Unidos no había realizado el ataque, narra Esper, quien escribió que habría pensado que era una broma si no hubiera estado frente al Presidente”.

Ahora ese interés es alimentado desde México por la derecha. Lo cierto es que desde tiempo atrás el PAN ha puesto sobre la mesa el tipificar en el Código Penal Federal el “narcoterrorismo” al tiempo que ahora Marko Cortés ha pedido la ayuda del Presidente electo Donald Trump para combatir a estas agrupaciones criminales.

“Hoy presenté una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para proponer que los cárteles de la droga que hagan uso de violencia y causen alarma, temor o terror, también se les considere que cometen el delito de terrorismo”, escribió, por ejemplo, la Senadora Lilly Téllez, una legisladora que llegó al Congreso de la mano de Morena y que después saltó a la derecha.

Hoy presenté una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para proponer que los cárteles de la droga que hagan uso de violencia y causen alarma, temor o terror, también se les considere que cometen el delito de terrorismo: https://t.co/hvnA3xpVIS — Lilly Téllez (@LillyTellez) July 7, 2021

De hecho, Marko Cortés expresó este miércoles en el Senado retomará esta iniciativa de Téllez ya que “es parte” de la plataforma de su partido registrada ante el Instituto Nacional Electoral”. El dirigente panista omitió hablar sobre una posible injerencia de Estados Unidos y sólo indicó que “tiene que haber colaboración sin sumisión, sin intervención, como ocurre entre muchos países democráticos en el mundo”.

“No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la Patria, es que no hay explicación inmediata”, expresó este día al respecto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre la declaración del panista Marko Cortés.

Urge una estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos, a fin de tipificar el delito de narcoterrorismo en nuestro país y juntos combatir al crimen organizado. pic.twitter.com/4j89f4ffaa — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 6, 2024

Al igual que Cortés otras voces han planteado que los cárteles sean vistos como organizaciones terroristas. Se trata de los legisladores republicanos y exfuncionarios trumpistas que en Estados Unidos han impulsado esta medida. Lo cierto es que designar a un grupo como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) es complicado porque requiere que los cárteles tengan una motivación política para su violencia, un supuesto en el que no entran los cárteles.

En octubre de 2022, por ejemplo, Ken Cuccinelli, quien fue subsecretario interino de Seguridad Nacional en los últimos dos años de la administración Trump, escribió un documento para el Trumpy Center for Renewing America en el que propuso una “guerra defensiva” contra los cárteles.

“El Presidente debería llevar a cabo operaciones militares específicas para destruir a los cárteles”, dijo y sostuvo que deberían desplegarse “elementos no especificados de los Marines, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera” en México.

De igual forma los legisladores republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz propusieron autorizar el uso de fuerza militar para combatir a los cárteles. “Los cárteles están en guerra con nosotros: envenenan a más de 80 mil estadounidenses con fentanilo cada año, crean una crisis en nuestra frontera y convierten a México en un narcoestado fallido”, dijo Crenshaw al presentar la resolución. “Es hora de que los abordemos directamente. Mi legislación nos pondrá en guerra con los cárteles al autorizar el uso de la fuerza militar”.

En el mismo sentido, el Senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, junto al Senador John Kennedy, republicano por Luisiana, han buscado clasificar a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”.

A eso se suma lo hecho en septiembre de 2022 por el gobernador republicano Greg Abbott quien emitió una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas e instruía al Departamento de Seguridad Pública de Texas a tomar medidas inmediatas para mantener a los texanos seguros en medio de la creciente crisis nacional del fentanilo.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.