GSK confirma que su tratamiento sotrovimab funciona contra Ómicron

Estos datos se suman al creciente cuerpo de evidencia preclínica que demuestra que sotrovimab conserva la actividad contra todas las variantes probadas de interés.

Por Laura Sánchez

Estados Unidos, 7 de diciembre (Investing.com).– GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) y Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR) han anunciado este martes una actualización de los datos preclínicos sobre sotrovimab, un anticuerpo monoclonal en investigación, que demuestra que retiene la actividad in vitro contra la proteína de espiga de la nueva variante Ómicron.

Ambas compañías suben en preapertura de Wall Street.

Según ha confirmado GSK (LON:GSK) en un comunicado, los datos preclínicos se generaron mediante pruebas de pseudovirus de las mutaciones conocidas combinadas de la variante Ómicron, que incluyó el número máximo de cambios (37 mutaciones) identificados hasta la fecha en la proteína de espiga.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Según George Scangos, director Ejecutivo de Vir, “Sotrovimab es el primer anticuerpo monoclonal que reporta datos preclínicos que demuestran actividad contra todas las variantes probadas de SARS-CoV-2 de preocupación e interés hasta la fecha, incluido Ómicron, así como la variante Delta prevalente y altamente contagiosa. Confiamos en que sotrovimab continuará brindando un beneficio significativo para el tratamiento temprano de pacientes con la esperanza de evitar las consecuencias más graves de la COVID-19”.

El Dr. Hal Barron, director científico y presidente de I+D de GSK, explica: “Desde el comienzo de nuestra colaboración con Vir, planteamos la hipótesis de que el sotrovimab tendría una alta barrera a la resistencia y, por lo tanto, podría ofrecer el mejor potencial de su clase para el tratamiento temprano de pacientes con COVID-19. Estos datos preclínicos demuestran el potencial de nuestro anticuerpo monoclonal para ser eficaz contra la última variante, Ómicron, además de todas las demás variantes de interés definidas hasta la fecha por la OMS, y esperamos discutir estos resultados con las autoridades reguladoras de todo el mundo”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INVESTING. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.