Grupo de exempleados despedidos de Twitter preparan acciones legales contra Elon Musk

Los Ángeles, 7 de diciembre (LaOpinión).- Un grupo de exempleados de Twitter anunció acciones legales contra Elon Musk el lunes después de que el nuevo director general de la compañía despidiera a la mitad de la fuerza laboral de la compañía el mes pasado.

Helen Sage-Lee, Adrian Trejo Nuñez y Amir Shevat, todos exempleados de Twitter, afirman que Musk se resiste a brindarles los mismos beneficios por despido que a quienes se fueron antes de tiempo.

Dijo que, a diferencia de muchos de sus compañeros de trabajo que dejaron el trabajo al enterarse de que Musk se haría cargo de la empresa, Sage-Lee se quedó cuando Musk asumió el cargo de director ejecutivo con la esperanza de que las cosas funcionaran.

A principios de noviembre, Musk despidió a miles de empleados en departamentos de toda la empresa. Los recortes fueron generalizados: ventas, marketing, ingeniería e incluso el grupo de inteligencia artificial que trabaja para hacer que los algoritmos de Twitter sean más transparentes y justos.

“Antes de Elon, Twitter prometió a los trabajadores que se quedaron durante la agitación que recibirían los mismos beneficios por despido que los trabajadores recibieron antes de Elon. Después de que entró, violó eso”, dijo Bloom, quien dijo que su firma continuará presentando estos casos.

Thank you @FOXLA for covering our press conference today on behalf of the group of laid off Twitter workers I represent!

So proud of this brave team for speaking out. We are now filing the cases. Let THAT sink in.https://t.co/HBF9Gmobd8

— Lisa Bloom (@LisaBloom) December 5, 2022