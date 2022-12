El futuro no pinta bien para PRI-PAN. Y MC no quiere con ellos. Ergo, se lanzan puyas

Movimiento Ciudadano compara la alianza PRI-PAN con la tragedia del Titanic, un transatlánico inglés que se hundió hace cien años. El pasado 27 de junio, ante las presiones de los otros partidos opositores y poco después de la elección en la que la alianza perdió cuatro de los seis estados que renovaron sus gobiernos, Dante Delgado dijo: “Frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), atacó durante la madrugada a Jorge Álvarez Máynez, Diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), después de que se votaran (y se aprobaran 261 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones) las reformas electorales conocidas como “Plan B”, propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Diputado Álvarez Máynez eres un traidor a la oposición en México. Buscas dividir y confundir a la coalición Va Por México para hacerle el juego sucio a Morena. ¡Eres una vergüenza para quienes algún día creyeron en tu partido, eres un lacayo mentiroso de la 4T!”, le dijo Moreno Cárdenas, quien se hace llamar a sí mismo “Alito”. Pero el legislador de MC no se quedó quieto: “Le agradezco su tweet, señor Alito. Como algún día escribió el gran Julio Scherer García: Usted me hace falta como punto de referencia: vive la vida que desprecio”.

En apariencia, el reclamo de Moreno era por la votación de la madrugada. Pero no. MC y PRI votaron de la misma manera: en contra. Era un reclamo porque Dante Delgado anunció, el lunes, que Movimiento Ciudadano no piensa unirse al PRI, al PAN y al PRD para ir juntos en las elecciones de 2023 y 2024. Todas las encuestas dicen que apenas juntos podrían acercarse a las preferencias por Morena. Pero Movimiento Ciudadano ha dicho suficientes veces que no piensa unirse a un proyecto que no ha ofrecido triunfos, sino todo lo contrario.

Diputado @AlvarezMaynez eres un traidor a la oposición en México. Buscas dividir y confundir a la coalición #VaPorMéxico para hacerle el juego sucio a Morena. ¡Eres una vergüenza para quienes algún día creyeron en tu partido, eres un lacayo mentiroso de la 4T! pic.twitter.com/s26DTatxRz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 7, 2022

Los reclamos entre los partidos opositores han sido constantes desde 2018, cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia. La posibilidad de una bloque opositor amplio ha estado marcada por traiciones y jaloneos. Moreno Cárdenas fue acusado de traidor por Acción Nacional cuando el PRI votó la Reforma de la Guardia Nacional, por ejemplo, pero luego fue recibido de regreso en Va por México, porque solos, esos dos partidos, no podrán enfrentar a Morena.

Ayer, durante la Convención Nacional Democrática del partido que dirige desde hace más de dos décadas, Dante Delgado manifestó: “Estoy seguro de que allá afuera hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN ni de Morena. Y, simple y sencillamente, vamos a ganar porque, por mucho, somos mejores que ellos. Podemos ganar la Presidencia porque somos un movimiento que mira de tú a tú a las dos alianzas de la vieja política”.

Más adelante, esta misma madrugada, Moreno Cárdenas dijo a Álvarez Máynez: “¿Con qué cara Álvarez Máynez y su partido se dicen opositores, pero anuncian que irán solos en el 2023-2024? Le dan la espalda a México, confirman que son el brazo electoral de Morena y se muestran como esbirros del poder para dividir la oposición. ¡Ni un voto a Movimiento Ciudadano!”.

Le agradezco su tweet, señor Alito. Como algún día escribió el gran Julio Scherer García: Usted me hace falta como punto de referencia: vive la vida que desprecio. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 7, 2022

Una encuesta publicada hoy por el diario Reforma, a quien López Obrador acusa de ser un medio al servicio de la oposición, revela que Morena ha mantenido un crecimiento casi inalterable desde septiembre 2021, cuando sumaba 43 por ciento de las preferencias frente a 20 por ciento del PAN y 19 por ciento del PRI. Para mayo de 2022, el partido del Presidente estaba en 47 puntos, contra 20 del PAN y 18 del PRI. En la encuesta de diciembre, es decir, la de hoy, Morena sale con 48 por ciento, el PAN conserva 20 pero el PRI está en 17 por ciento.

Suceden dos fenómenos, según la encuesta de Reforma. Por un lado, el Partido Verde pasa de 4 puntos de preferencia electoral a 2, y el PRD cae a márgenes de apenas supervivencia: de 3 que tenía en septiembre de 2021, cae a 2 puntos en diciembre de 2022. Además, por otro lado, la encuesta revela que la oposición PRI-PAN-PRD no tiene un candidato competitivo para 2024: el mejor evaluado es Ricardo Anaya, con 11 puntos porcentuales, y le sigue Alfredo del Mazo Maza, con 6 por ciento. En cambio Movimiento Ciudadano se crece a 37 por ciento con Luis Donaldo Colosio; Samuel García está en apenas 8 por ciento y Enrique Alfaro, quien alguna vez lideró las preferencias internas, hoy tiene apenas 6 por ciento.

Esto, por supuesto, acentúa las presiones de Va por México contra Movimiento Ciudadano. Para el PAN, el panorama es muy dramático en 2023: no ganará ninguna elección. Apenas pinta en los dos estados en juego: Edomex y Coahuila. Y para el PRI, pelear contra Morena solo es un suicidio.

Pero Dante Delgado parece firme en su decisión de no unirse a una alianza que se desmorona. Apenas el 17 de octubre, Delgado Rannauro fue cuestionado en Puebla sobre si reconsideraría ser parte del bloque opositor. Su respuesta fue la misma, incluso más dura: “¿Por qué quieren invitar a Movimiento Ciudadano a que se suba al Titanic? Quieren que estemos ahí tocando violines antes de que se termine de hundir, es absurdo. Lo que han hecho está mal desarrollado, está mal conceptualizado y de pésimos resultados”.

Álvarez Máynez reclamó ayer que el PRI de Moreno Cárdenas no cumplió un acuerdo menor en la Cámara de Diputados. “Habíamos acordado con la oposición no votar hasta el último momento para no darle quórum a Morena y sus aliados. Pero por alguna extraña razón el PRI votó desde el primer momento. El PAN y el PRD sí cumplieron el acuerdo y aguantaron”, dijo. Y ahora fue Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, quien le respondió: “Nosotros no acordamos con esquiroles. Tú no eres confiable. Jamás hacemos acuerdos con tu partido”.

Y luego, el Diputado de Movimiento Ciudadano respondió con una foto donde se ve a Moreira y “Alito” con Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Parecen muy unidos los tres. Mier fue, hasta hace muy poco, priista. “Esta foto es de hace unos momentos en el pleno. Me queda muy claro con quien acuerdas. Aunque insultes y ofendas, no se puede tapar el sol con un dedo”.