AMLO sostiene una reunión con la Secretaria del Tesoro de EU en Palacio Nacional

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Durante la conferencia matutina de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que tendrá una reunión con Janet Yellen, quien se desempeña como Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, en Palacio Nacional.

Se trata de un encuentro privado en las oficinas del Ejecutivo, en donde se tratarán diversos temas. Entre ellos, la inversión privada en el país y el crimen organizado.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro, Yellen terminará funciones en el país este jueves, después de la reunión que mantendrá con el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Durante su visita a México, Janet Yellen mantuvo conversaciones con distintos funcionarios sobre la lucha contra el tráfico de fentanilo y anunció sanciones a dos empresas y 15 personas vinculadas al tráfico este opioide a cargo de los Beltrán Leyva.

El Departamento del Tesoro anunció esta semana la creación de una fuerza de choque para combatir el tráfico ilícito de fentanilo, mientras Estados Unidos y China hacen mayores esfuerzos para detener el movimiento del poderoso opioide y los precursores hacia el interior estadounidense.

En su reunión en California en noviembre, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping anunciaron que China ordenaría a las compañías químicas que restrinjan los envíos de precursores de fentanilo a América Latina.

Las nuevas sanciones afectan a 15 mexicanos y dos empresas con sede en México vinculados directa o indirectamente al cártel de Beltrán Leyva, según el Departamento del Tesoro. El músico mexicano Oscar Manuel Gastelum Iribe y Pedro Inzunza Noriega, a quienes Estados Unidos considera líderes del cártel, su abogado y familiares fueron sancionados, dijo el Gobierno del Presidente Joe Biden.

El Departamento del Tesoro dijo que el cártel ha enviado toneladas de cocaína y metanfetamina al país durante décadas y se ha dedicado al “transporte y distribución de drogas letales como el fentanilo”.

El fentanilo es la droga más letal en Estados Unidos en la actualidad. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estima que 71 mil personas murieron de sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo en 2021, comparado con 58 mil en 2020.

La epidemia de opioides le costó al país casi 1.5 billones de dólares en 2020, según el Comité Económico Conjunto del Congreso.

TUNE IN: I am about to deliver remarks in Mexico where I will announce new actions Treasury is taking to counter the illicit trade of fentanyl and other illegal drugs. https://t.co/yFm32tek1h

— Treasury Department (@USTreasury) December 6, 2023