México y EU pactan vigilar inversiones extranjeras de riesgo para seguridad nacional

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo/AP).- A medida que más dinero chino fluye hacia México, Estados Unidos y México acordaron el jueves monitorear las inversiones extranjeras y compartir regularmente información sobre la evaluación.

Estados Unidos y México “se benefician cuando trabajan juntos para protegerse contra inversiones extranjeras que plantean riesgos para la seguridad nacional”, dijo en un comunicado la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

Estados Unidos quiere impedir que China compre tecnología estadounidense sensible a la que se podría acceder a través de otros socios comerciales de Estados Unidos. El acuerdo entre Estados Unidos y México puede ayudar a lograr ese objetivo.

Estados Unidos es el principal socio comercial de México, con un comercio bilateral que alcanzó más de 850 mil millones de dólares en 2022. Pero China ha aumentado su inversión en empresas mexicanas en los últimos años y es la fuente de inversión extranjera de más rápido crecimiento en México.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el nuevo acuerdo aborda “los riesgos de seguridad nacional que pueden surgir de ciertas inversiones extranjeras, particularmente en ciertas tecnologías, infraestructura crítica y datos confidenciales”.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy sostendría una reunión con Janet Yellen en Palacio Nacional.

Se tratará de un encuentro privado en las oficinas del Ejecutivo, en donde se tratarán diversos temas. Entre ellos, la inversión privada en el país y el crimen organizado.

