Choque en L3 evidencia descuido al STC: Trabajadores. Y no es de ahora, son 50 años

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– El choque de trenes en un tramo de la Línea 3 del Metro, que dejó una persona muerta y 57 heridos, evidenció de nueva cuenta los problemas que enfrenta este transporte público y sirvió para que los políticos de oposición arremetieran contra una de las figuras presidenciables más fuertes del partido en el poder: Claudia Sheinbaum Pardo.

Este incidente fatal registrado el sábado se da a tan solo año y medio del colapso de la Línea 12, que dejó 26 fallecidos y casi un centenar de heridos. En esa ocasión ocurrió en mayo de 2021 y en las elecciones locales del mes siguiente la izquierda tuvo un fuerte retroceso en la Ciudad de México.

Más allá de las consecuencias políticas que podría tener este accidente para el partido Morena en la Ciudad de México, las fallas en este transporte colectivo vienen de administraciones pasadas, especialmente en los últimos 50 años, denunciaron trabajadores del Metro.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) ya había advertido que la falta de refacciones y materiales para dar mantenimiento a las instalaciones y de rodamiento de trenes podría provocar un accidente.

“Lo que pasó hoy se debe principalmente a la falta de mantenimiento y comunicación. Supuestamente ya pasaron el PCC al C5 y ya deberían de normalizarse las comunicaciones, sobre todo entre conductores, jefes de estación y terminales, pero la realidad es que no se ha arreglado y por eso los accidentes. De La Raza hacia Indios Verdes estaba fallando la energía de alta tensión, pero eso también fue a raíz del incendio del PCC”, detalló una de las trabajadoras.

Trabajadores denuncian que las últimas administraciones solo se han dedicado a atender estas deficiencias de manera correctiva, pero no preventiva; mientras que los usuarios se cuestionan si el bajo costo —cinco pesos por viaje— de este transporte vale la pena para arriesgar sus vidas.

A esto se suman las imágenes que se han difundido a raíz de lo sucedido en la Línea 3, que muestran el deterioro de algunos tramos en las estaciones Pantitlán, así como en la Línea B, a la altura de la estación Oceanía; y en la Línea 4, a la altura de Consulado.

CHOQUE DEJA 57 HERIDOS

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia de prensa que a las 9:16 de la mañana se registró “un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque”, pero no precisó que lo causó entre las estaciones de La Raza y Potrero de la Línea 3 del Metro.

Según Sheinbaum, debido a la colisión murió una mujer y 57 personas resultaron afectadas, algunas con lesiones leves, y fueron trasladadas a siete hospitales de la ciudad. Otras cuatro quedaron atrapadas en los trenes y posteriormente fueron rescatadas. El conductor de uno de los trenes era uno de los atrapados y estaba en condición grave.

Por la noche informó que permanecían 21 personas hospitalizadas: 13 en San Angel Inn Chapultepec, cinco en el 1º de octubre, dos en Rubén Leñero y uno en San Angel Inn Universidad. “De último momento llegaron 3 personas para valoración médica al hospital Magdalena de las Salinas”, precisó.

Los alrededores de las estaciones donde ocurrió el choque fueron tomadas por un centenar de policías y militares mientras llegaban las ambulancias y los equipos de rescate para atender a los heridos.

Edgar Montiel, un electricista de 28 años, era uno de los pasajeros de los trenes que aseguró que se salvó milagrosamente al entrar a último momento en el penúltimo vagón y no en el último que quedó aplastado en el choque.

“Se escuchó muy fuertísimo. Yo nomás cerré mis ojos cuando sentí que las láminas del vagón se doblaron y me aventaron”, dijo Montiel a la agencia The Associated Press al relatar el momento en el que colisionaron los trenes.