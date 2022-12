Los polémicos anuncios gigantes de #EsClaudia quedan cancelados, anuncia Diputada

Apenas el día de ayer, la propia Sheinbaum Pardo agradeció las “muestras de apoyo” que ha recibido, entre ellas los espectaculares con su perfil y la campaña #EsClaudia en distintas entidades del país, pero pidió que tengan cuidado aquellos que lo hacen, para evitar que la oposición o sus adversarios saquen partido de ello.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Después de más de una semana de polémica y reclamos al interior del mismo movimiento de izquierda, la campaña de espectaculares con la leyenda #EsClaudia, que buscaba mostrar apoyo para la Jefa de Gobierno de la capital mexicana, serán bajados, anuncio esta tarde una Diputada del grupo de morenistas que los promovió por todo el país y que, en teoría, los pagó con su dinero.

Por medio de un hilo de Twitter, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavez Ruiz, expuso que aunque los morenistas que participaron en la campaña a favor de Claudia Sheinbaum Pardo están convencidos de que los anuncios no violan ninguna ley, buscarán proteger el proceso de transformación y “no dar ningún pretexto a nuestros adversarios y al INE”.

“Estamos convencidos y tenemos el sustento técnico de que los anuncios están en el marco de nuestros derechos ciudadanos y no violan ninguna Ley. Sin embargo, en aras de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a nuestros adversarios y al INE, hemos decidido bajar los espectaculares. ¡Morena está más unida que nunca!¡Que siga la transformación!”, se lee en un hilo de dos publicaciones.

El pasado 24 de diciembre, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir imágenes de los espectaculares que muestran una silueta que parece ser la de la Jefa de Gobierno y que destacan el hashtag #EsClaudia, así como un corazón junto al nombre de la ciudad y el estado en donde fueron colocados.

En ciudades importantes de Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco, al menos, fue posible registrar los anuncios mencionados.

Tras la aparición de los espectaculares, el 27 de diciembre pasado, Claudia Sheinbaum se deslindó de esta acción y anunció que envió una carta al Instituto Nacional Electoral (INE) para aclarar que los anuncios son expresiones hechas por ciudadanos.

“Ya lo incorporé al INE, ya nos deslindamos desde entonces y pues son personas que deciden organizarse y los suben, pero no, de ninguna manera es algo que nosotros estemos promoviendo”, dijo la Jefa de Gobierno de la CdMx en conferencia de prensa.

Días después, el 29 de diciembre, Sheinbaum volvió a hablar sobre el tema, a pregunta expresa de periodistas. En ese momento, la mandataria de la capital del país agradeció las “muestras de apoyo” que ha recibido, entre ellas los espectaculares con su perfil y la campaña #EsClaudia en distintas entidades del país, pero pidió que tengan cuidado aquellos que lo hacen, para evitar que la oposición o sus adversarios saquen partido de ello.

“Lo primero es que ha generado entusiasmo en muchos ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de una mujer Presidenta, esa es la verdad, y yo agradezco la verdad muchas muestras de apoyo que se han estado dando, como lo dije en su momento, no es algo que nosotros estemos impulsando, pero al abrirse esta posibilidad y todo el tema de las ‘corcholatas’ hay mucha gente que se manifiesta, sobre todo por Marcelo [Ebrard], Adán Augusto [López] y por mí, esto es natural digamos que se esté presentando”, aseguró en conferencia de prensa.

“Siempre la recomendación a todos de que las cosas se hagan bien, estoy hay que hacerlo. Y lo otro, me lo han oído decir en las conferencias, se los digo a los compañeros en el Gobierno, es que hay que guardar siempre la unidad, por encima de todo, esto no es un tema personal, no es tema de ambición personal. Es un tema de continuidad del proyecto y eso está por encima de todo y tenemos que guardar unidad, es siempre mi opinión con todos y todas, que esto no sea motivo de disputa interna sino proteger siempre al movimiento que representamos, esa es mi posición”, añadió.

Además, reiteró a todos “que siempre tengamos cuidado en cualquier muestra que se haga de apoyo, solidaridad, que siempre se agradezca” y afirmó que “no había visto yo, hasta ayer, que en la noche me informaron del tema, me puse a ver los espectaculares que salen en las redes, la verdad es que son muy creativos, no los había visto, y hay que agradecer siempre que hay muestras de apoyo”.

También agradeció a los diputados que se manifestaron el miércoles y subrayó que “también es parte de que no hay otra cosa en este momento, y sale la oposición” a polemizar el tema. “Creo que soy la persona que más quejas tiene ante el Instituto y no necesariamente hay más muestras de uno u otro lado, no me preocupa, me ocupa seguir adelante con la ciudad”, completó.

Sheinbaum también dijo con una sonrisa que “ya se hizo famosa la cola de caballo”, por la sombra de su perfil usada en los espectaculares de la campaña #EsClaudia en el país. “No es un asunto de serenarse, es poner la unidad por encima de todo. Lo que busca la oposición, los adversarios, es un conflicto interno en nuestro movimiento, están ávidos”, dijo.

“CUIDADO CON JUGAR SUCIO”, ADVIERTE AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió la mañana del 29 de diciembre a la polémica de los espectaculares con una historia de Porfirio Muñoz Ledo a un reportero que le preguntó por la campaña, por todo el país, para promocionar a Claudia Sheinbaum.

“Al que se quiere pasar de listo no le va bien”, dijo. Y más duro, aún: “Es contestar de cómo el que aspira y juega sucio, o actúa de manera ventajosa, o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de boomerang, por eso hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”.

La anécdota se centra en Muñoz Ledo, exdirigente perredista, priista y morenista. En el año 2000, perdió la candidatura ante Cuauhtémoc Cárdenas por la Presidencia, por lo que se sumó al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), donde después declinaría en favor del panista Vicente Fox.

Sin embargo, Muñoz Ledo volvería al lado de AMLO tiempo después, cuando éste era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como consejero del ahora mandatario federal. Sin embargo, cuando ocurrió el desafuero de López Obrador, durante un mitin en el Zócalo, al iniciar su discurso frente a los manifestantes, el veterano político fue silbado.

“Me dice que sí quiere hablar, pero la gente se había quedado con lo de la elección, cuando lo anuncian una rechifla generalizada, porque se había adherido a Fox, pero yo ni siquiera lo percibí, nunca imaginé, si no, no le digo, pero la gente no olvida, esto es una lección para que no se menosprecie al pueblo”, reflexionó López Obrador.

“Es contestar de cómo el que aspira y juega sucio , o actúa de manera ventajosa, o se quiere pasar de listo, no le ayuda se le revierte, tiene un efecto de boomerang, por eso hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”, concluyó contundente.