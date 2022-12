“Marcelistas” exigen a diputados “claudistas” transparentar el pago de espectaculares

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– Diputados de Morena que apoyan la posible candidatura presidencial del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, exigieron a sus compañeros de partido que respaldan a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, transparentar el pago de los espectaculares que fueron colocados en varias ciudades de la República Mexicana para promover a la mandataria capitalina.

En entrevista en el programa “Los Periodistas“, que conducen Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, y que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Emmanuel Reyes Carmona, Diputado federal del partido oficialista y quien apoya al Canciller mexicano, expuso que sus compañeros legisladores tienen la obligación de dar a conocer cuánto gastaron y de dónde salió el dinero para pagar los espectaculares de Sheinbaum Pardo con la finalidad de que no haya “malos entendidos”.

“Esa es la petición [que expliquen de dónde salió el dinero] no solamente que sea el dicho o no solamente que sea la nota, el recibo, el contrato, sino que también sea pues la transferencia, me parece que eso es lo que exigen las y los mexicanos, que seamos transparentes, que no haya ningún malentendido, que las y los legisladores que así decidieron hacerlo pues que demuestren que verdaderamente lo están haciendo con el propósito de dar a conocer a su ‘corcholata’. Lo que nosotros insistimos es que no debe de quedar ninguna duda y que debe de haber claridad para que nuestro movimiento siga fortalecido y no actuar como los demás”, consideró Reyes Carmona.