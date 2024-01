VIDEOS y FOTOS: Colmena, primera misión lunar de la UNAM, despega con éxito desde EU

Colmena, la primera misión mexicana rumbo a la Luna, representa un hito tecnológico, en el que participaron más de 200 personas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El “Proyecto Colmena”, la primera misión de exploración lunar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), despegó durante las primeras horas de este lunes con cinco micro robots mexicanos en la nave Peregrine Lunar Lander, que salió de Cabo Cañaveral, Florida, con destino a la Luna.

La nave Peregrine salió de la superficie terrestre por el cohete United Launch Alliance (ULA) Vulcan-Centaur, como parte de la iniciativa de servicios de carga útil lunar comercial (CLPS, por sus siglas en inglés) de la NASA, a las 2:18 horas local (1:18 en Ciudad de México), y se tiene previsto que el viaje dure 46 días.

🌕¡Próxima parada, la Luna! Llevando ciencia de la NASA como parte de los Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar de la agencia y el programa @NASAArtemis, el módulo de aterrizaje Peregrine de @Astrobotic se lanzó a las 2:18 a.m. EST/7:18 UTC a bordo del cohete Vulcan de… pic.twitter.com/OeDLejJ5Ue — NASA en español (@NASA_es) January 8, 2024

“Proyecto Colmena” es un programa mexicano, el primero de su tipo en Latinoamérica, en el que participaron aproximadamente 250 estudiantes liderados por el Dr. Gustavo Medina Tanco, y desarrollado en el Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

La misión está conformada por cinco micro robots de menos de 60 gramos y 12 centímetros de diámetro, así como por un módulo de despliegue y telecomunicaciones llamado TTDM. Hasta ahora, destacó Gustavo Medina, nadie ha hecho robots tan pequeños para operar en el espacio.

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) participó en la “validación y revisión del desarrollo de los micro robots y el proyecto, vigilando el recurso proporcionado para que llegara a ser ser la primera misión mexicana a la Luna, con los cinco micro robots Colmena”.

Una vez en la Luna, los instrumentos de la NASA estudiarán la exosfera lunar, las propiedades térmicas del regolito lunar, la abundancia de hidrógeno en el suelo en el lugar de aterrizaje y llevarán a cabo el monitoreo del entorno de radiación.

Después de la separación del cohete ULA Vulcan Centaur, Astrobotic Mission Control estableció comunicaciones con la nave Peregrine Lunar Lander y confirmó que está funcionando de manera ideal. ✅ Peregrine inicia por sí mismo su largo viaje hacia la Luna. https://t.co/ENcjataWxr — SICT México (@SICTmx) January 8, 2024

“Las cinco cargas útiles de ciencia e investigación de la NASA a bordo del módulo de aterrizaje ayudarán a la agencia a comprender mejor los procesos y la evolución planetarios, a buscar evidencia del agua y otros recursos, y apoyar la exploración humana sostenible a largo plazo”, explicó la NASA en un documento.

🔴 La Agencia Espacial Mexicana (@AEM_mx) de la #SICT informa que despegó con éxito la nave Peregrine Lunar Lander, desde Cabo Cañaveral, Florida, que lleva consigo los micro robots del Proyecto Colmena que estudiarán la superficie lunar. pic.twitter.com/bXtuNNAA56 — SICT México (@SICTmx) January 8, 2024

“El primer lanzamiento de CLPS ha enviado cargas útiles en su camino a la Luna, un salto gigante para la humanidad mientras nos preparamos para regresar a la superficie lunar por primera vez en más de medio siglo”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.

🔴#PrimerReporte@NASA informa que al momento los sistemas del cohete ULA Vulcan Centaur funcionan correctamente. Seguiremos informando.#ColmenaMisionMexicanaALaLuna pic.twitter.com/EH3Jx60OZ0 — SICT México (@SICTmx) January 8, 2024

La misión “Colmena” comprenderá siete fases: lanzamiento, donde Colmena se enfrentará al máximo estrés mecánico; trayectoria, Colmena deberá soportar la alta radiación de la magnetósfera; alunizaje, contemplado aproximadamente hacia el 23 de febrero, donde se cuentan dos días terrestres más hasta el despliegue (la expulsión de los cinco micro robots hacia la superficie lunar); el despliegue de los cinco micro robots; la misión tecnológica, donde los robots se activarán, calibrarán y comenzarán a buscarse mutuamente para conectarse de manera electrónica; la misión científica, donde se hará el estudio del regolito (polvo) lunar y maniobras para posteriormente buscar formar un panel, tras ello, los pequeños robots se apagarán por 14 días terrestres; y el segundo amanecer lunar, donde existe la posibilidad de que los robots se reactiven como un procedimiento adicional de prueba.

De acuerdo con la AEM, el “Proyecto Colmena” es la primera de tres misiones espaciales, que complementado con las dos que se vislumbra le sucedan antes de 2030, buscan “desarrollar una capacidad tecnológica única a nivel internacional, que México podría utilizar como herramienta para participar de manera futura en alianzas estratégicas en la Luna y asteroides en el marco del proyecto Artemis de NASA, ya sea para investigación, prospección de recursos naturales o actividad de extracción minera, además de la construcción de estructuras y paneles”.

De esta forma, el proyecto permitirá “formar recursos humanos altamente calificados en el sector espacial, que servirán como atractivo para la implementación de empresas de alta tecnología en el país, que puedan detonar la generación de un sector espacial vibrante y desarrollar empresas unicornios mexicanos en lo denominado ‘Nuevo Espacio’ (New Space), con un enfoque más centrado en los beneficios de desarrollar tecnología propia, que en la mera espectacularidad de un viaje espacial en sí”.

Así, el proyecto liderado por el Dr. Gustavo Medina Tanco coadyuva a desarrollar capacidad tecnológica “buscando que el ingenio mexicano ocupe un lugar relevante en la transformación espacial que se espera en la década del 2030”, señaló la AEM.

Peregrine está programado para aterrizar en la Luna el viernes 23 de febrero, y pasará aproximadamente 10 días recopilando valiosos datos científicos estudiando al vecino más cercano de la Tierra y ayudando a allanar el camino para que la primera mujer y la primera persona de color explore la Luna bajo Artemisa.

