VIDEO: Blue Origin lanza con éxito su cohete New Shepard desde prueba fallida en 2022

La cápsula llegó a los confines del espacio, exponiendo los experimentos de la NASA y otros a unos minutos de ingravidez, antes de lanzarse en paracaídas de regreso al desierto.

Por Marcia Dunn

WASHINGTON (AP) — La compañía espacial de Jeff Bezos lanzó con éxito el martes un cohete con experimentos, su primer vuelo desde que un problema en el motor provocó un accidente hace más de un año.

El cohete New Shepard despegó desde el oeste de Texas, levantando una cápsula llena de pruebas, muchas de las cuales estaban a bordo del fallido lanzamiento de Blue Origin en septiembre de 2022. No había nadie a bordo de ese vuelo ni de este último.

Esta vez, la cápsula llegó a los confines del espacio, exponiendo los experimentos de la NASA y otros a unos minutos de ingravidez, antes de lanzarse en paracaídas de regreso al desierto. El cohete aterrizó primero, después de soltar la cápsula. Alcanzó una altitud de 107 kilómetros durante el vuelo de 10 minutos.

Durante el lanzamiento fallido del año pasado, el cohete comenzó a desviarse de su rumbo poco después del despegue, lo que provocó que el sistema de escape se activara y catapultara la cápsula desde la parte superior. La cápsula aterrizó sana y salva, pero el cohete se estrelló.

El problema se debió a que la boquilla del motor del cohete se sobrecalentó y se rompió. Se realizaron cambios de diseño en las boquillas y las cámaras de combustión.

Blue Origin lleva casi 20 años lanzando desde esta zona remota, al sureste de El Paso. La compañía lanzó sus primeros experimentos para la NASA en 2019 y sus primeros pasajeros en 2021, entre los que se encontraban Bezos y su hermano. El segundo equipo, unos meses después, incluía al actor de Star Trek William Shatner.

En total, Blue Origin se lanzó seis veces con 31 pasajeros, intercalando vuelos de 10 minutos con saltos de investigación.

“Tras una revisión exhaustiva de la misión de hoy, esperamos realizar pronto nuestro próximo vuelo tripulado”, dijo la comentarista del lanzamiento Erika Wagner.

El cohete New Glenn de Blue Origin, diseñado para alcanzar la órbita, aún no ha despegado. La compañía apunta a debutar el próximo año desde Cabo Cañaveral, Florida. Lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar el mundo. New Shepard lleva el nombre de Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio.