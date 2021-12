Blue Origin, de Jeff Bezos, completa su tercer vuelo tripulado al espacio

Por Marcia Dunn

Estados Unidos, 11 de diciembre (AP).- El astro de fútbol americano y presentador de televisión Michael Strahan voló el sábado al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, compartiendo el viaje con la hija del primer astronauta estadounidense.

El New Shepard fue lanzado desde Texas, enviando la cápsula espacial en un vuelo de 10 minutos con los dos invitados especiales y cuatro pasajeros pagos. La cápsula llegó a una altura de 106 kilómetros (66 millas), proveyendo unos pocos minutos de ingravidez, antes de descender en paracaídas al desierto. El cohete propulsor también regresó exitosamente.

El vuelo fue cinco minutos y 187 kilómetros más breve que el de Alan Shepard el 5 de mayo de 1961. Su hija mayor, Laura Shepard Churchley, llevó consigo a bordo un pequeño fragmento de su cápsula Freedom 7, además de un recuerdo de su travesía lunar en la Apollo 14 y varias pelotas de golf en honor a su padre, que golpeó algunas en la superficie de la Luna.

Strahan llevó consigo su anillo del Super Bowl y la camiseta 92 de los Giants de Nueva York. “Muy surreal”, dijo en Twitter en vísperas del lanzamiento, demorado dos días por fuertes vientos. Bezos colocó una pelota de fútbol americano en la cápsula, que le fue entregada al estelar deportista tras el vuelo.

Bezos, que voló al espacio en julio a bordo de la misma cápsula, acompañó a los seis pasajeros a la plataforma de lanzamiento cerca de Van Horn.

