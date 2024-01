VIDEO: Activistas interrumpen discurso de Biden; exigen “alto al fuego” en Gaza

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS).- Varios activistas interrumpieron este lunes un discurso del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al grito de “alto al fuego” en la Franja de Gaza, durante un acto celebrado en una iglesia para conmemorar la matanza de Charleston, en Carolina del Sur.

“Si realmente te importan las vidas perdidas allí, deberías honrarlas y hacer un llamamiento de alto al fuego en Palestina”, reclamó una mujer durante un acto en conmemoración de las nueve personas negras que mató un joven supremacista de 21 años en 2015.

En respuesta, Biden levantó los brazos intentando pedir calma, mientras los activistas gritaban “alto al fuego ahora” y “tienes sangre en tus manos”, quienes finalmente fueron desalojados por el personal de seguridad, algunos de ellos con las manos en alto, según informó Político.

Posteriormente, los asistentes al acto aclamaron a Biden y pusieron en pie para pedir “cuatro años más” de mandato. “Entiendo su pasión y he estado trabajando de forma discreta con el Gobierno israelí para conseguir que reduzcan (su fuerza) y salgan de Gaza”, aseveró el mandatario, visiblemente incómodo.

Cease-Fire chants came from the crowd while Biden delivers a speech in a South Carolina church. pic.twitter.com/DPtLYKuoJS

— Patriot Kyle🇺🇸 (@KYLEsW0RLD) January 8, 2024