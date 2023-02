Zelenski visita Gran Bretaña por primera vez; dará discurso y visitará al rey Carlos

Por Jill Lawless

LONDRES, 8 de febrero (AP).— El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó el miércoles un inusual viaje fuera de su país y visitó Gran Bretaña en un intento por conseguir más armamento avanzado mientras Kiev se prepara para una esperada ofensiva rusa y arma sus propios planes para recuperar el territorio en poder de las fuerzas de Moscú.

El Presidente ucraniano aterrizó en el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, en un avión de la Fuerza Aérea británica.

“El Reino Unido fue uno de los primeros en acudir en ayuda de Ucrania. Y hoy estoy en Londres para agradecer personalmente al pueblo británico por su apoyo”, dijo Zelenski en Instagram.

Una gran caravana de vehículos salió del aeropuerto poco después en dirección al centro de la capital británica. Los dos gobernantes hicieron una breve pausa para la foto frente a la célebre puerta negra del número 10, la entrada a la residencia del Primer Ministro.

Zelenski y Sunak mantendrán conversaciones antes de dirigirse al Parlamento, donde el Presidente ucraniano pronunciará un discurso.

Es su primer viaje a Gran Bretaña, y el segundo confirmado al extranjero, desde el inicio de la invasión rusa hace casi un año.

Zelenski se reunirá con altos mandos militares y con el rey Carlos III durante su visita.

Gran Bretaña es uno de los principales apoyos militares de Kiev y ha enviado al país armas y equipos por valor de más de dos mil millones de libras (dos mil 500 millones de dólares).

Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa .

La visita coincide con el anuncio de Sunak de que el país entrenará a pilotos ucranianos en “aviones de combate estándar de la OTAN”. Ucrania ha instado a sus aliados a enviar cazas, aunque Londres ha dicho que no sería práctico entregar sus aviones a Kiev.

Más de 10 mil soldados ucranianos han recibido entrenamiento en bases en Gran Bretaña, algunos de ellos para manejar los vehículos de combate Challenger 2 que les suministrará el ejército británico.

“Estoy orgulloso de que hoy ampliemos esa formación de soldados a marines y a pilotos de aviones de combate, garantizando así que Ucrania disponga de un ejército capaz de defender sus intereses en el futuro”, indicó Sunak. “Esto subraya también nuestro compromiso no sólo con proporcionar equipamiento militar a corto plazo, sino una promesa a largo de plazo de estar hombro con hombro con Ucrania durante años”.

Zelenski ya se dirigió a la Cámara británica por videoconferencia en marzo, dos semanas después del inicio de la ofensiva del Kremlin. Entonces se hizo eco del famoso discurso de “nunca nos rendiremos” de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial y prometió que los ucranianos “lucharán hasta el final en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste”.

The President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy @ZelenskyyUa, is addressing both Houses of Parliament in Westminster Hall.

Watch live https://t.co/7DrjMEmya5

— UK Parliament (@UKParliament) February 8, 2023