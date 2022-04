Artistas defienden y apoyan a Ángela Aguilar tras filtración de fotos con Gussy Lau

AS MÉXICO

Después de que Ángela Aguilar compartiera un video en redes sociales hablando sobre las fotos filtradas junto a Gussy Lau, cantantes expresaron su apoyo a la hija de Pepe Aguilar.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 8 de abril (ASMéxico).- Luego de que Ángela Aguilar dio sus primeras declaraciones acerca de lo ocurrido con la filtración de un par de fotos en las que aparece junto a Gussy Lau, varios artistas le manifestaron su apoyo a la cantante y le enviaron mensaje de cariño, por medio de redes sociales.

La artista compartió un video por medio de su cuenta de Instagram, en el que dijo sentirse “violentada” por lo ocurrido y reveló que se tomaría un tiempo para despejarse y pensar qué hará al respecto, destacando que se refugiaría en su familia.

“Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que no debía confiar, haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé”, expresó Ángela.

Varios famosos que le mostraron su apoyo, entre ellos: Ana Bárbara, Jhonny Caz y Amandititita, Andrea Escalona, Sherlyn y su prima Majo Aguilar, quienes aprovecharon la publicación para enviarle extensos mensajes para que se sintiera respaldada en esta situación que está atravesando.

Comenzando por Ana Bárbara quien escribió: “Te amo y eres una reina con un alma muy linda y, lo más importante, confías porque eres buena y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano”.

Por su parte, Amandititita expresó: “Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura de que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Y cualquier cosa, no estás sola. ¡Aquí está tu manada! Te amamos”.

Andrea Escalona le expresó la admiración que le tiene a Ángela. “Te amamos, tu demuestras quién eres con tu educación, talento y trabajo”, escribió la presentadora del programa Hoy.

Mientras que Sherlyn escribió: “¡Eres una princesa y nada puede afectar tu imagen, eres un orgullo para México! Y los que te conocemos sabemos tus valores”.

Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme, le manifestó toda su admiración a la hija de Pepe Aguilar. “Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes por qué dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel, esas personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”.

Uno de los mensajes que más destacó fue el de su prima Majo Aguilar, quien le expresó todo su cariño. “¡Primaaa! ¿Por qué apenada? ¡No hiciste nada! Todas las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para mucha gente y no tienes por qué disculparte de vivir”, escribió la también cantante.

¿QUÉ PASO CON ÁNGELA AGUILAR?

Todo comenzó porque hace unos días comenzaron a circular unas imágenes en redes sociales, en las que aparecía la joven junto al compositor Gussy Lu, en una situación que fue tomada como romántica. Después, él confirmó que sí mantenía una relación amorosa con ella, lo que generó diversos comentarios, pues es 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar y Gussy Lau. pic.twitter.com/Vx9NfP1qzR — Ray Macías (@raymaciasoff) April 7, 2022

Luego de la confirmación del compositor, Ángela dio sus primeras declaraciones por medio de redes sociales, aunque no aclaró o desmintió si realmente tiene una relación con el artista.

