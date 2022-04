LISTA: The Weeknd lidera las nominaciones a los Billboard Music Awards 2022

Los BBMAs 2022 anunciaron a los nominados para la edición de este año, que se llevará a cabo en mayo; The Weeknd cuenta con más de 17 nominaciones en la próxima entrega.

Por Diego Valencia

Los Ángeles, 8 de abril (LaOpinión).- Este viernes, 8 de abril de 2022 se presentaron los nominados a los Billboard Music Awards 2022 (BBMAs 2022), los cuales ocurrirán el 15 de mayo de 2022 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada y serán transmitidos por NBC en Estados Unidos. The Weeknd optará mayor cantidad de premios en 17 categorías.

La artista femenina más nominada es Doja Cat, con 14. Cerca de ella se encuentran Justin Bieber, Ye (anteriormente conocido como Kanye West) y Olivia Rodrigo; los tres con 13 categorías disputadas. Otros de los artistas más nominados son Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, The Kid LAROI, BTS, Givēon y Taylor Swift.

Entre los nominados latinos a los BBMAs 2022, están Bad Bunny, Farruko, Kali Uchis, Karol G, Rauw Alejandro, Calibre 50, Eslabón Armado, Grupo Firme, Ricky Martin y Los Bukis, en categorías como “Top Latin Artist”, “Top Latin Album”, “Top Latin Tour”, entre otras.

Este año se agregaron cinco nuevas categorias. Cuatro de ella se basan en las carteleras globales oficiales de Billboard: “Top Billboard Global 200 Artist, Top Billboard Global Excl. U.S. Artist”, “Top Billboard Global 200 Song” y “Top Billboard Global Excl U.S. Song”. La quinta categoría agregada premiará a la canción viral del año.

En los próximos días, se anunciaran quienes recibirán los galardones especiales como Billboard Icon Award y Billboard Change Maker Award, además del conductor de este año.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS BILLBOARD MUSIC AWARDS 20220

TOP ARTIST

Doja Cat

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

TOP NEW ARTIST

Givēon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

Pooh Shiesty

The Kid LAROI

TOP MALE ARTIST

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

TOP FEMALE ARTIST

Adele

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

TOP DUO/GROUP

BTS

Glass Animals

Imagine Dragons

Migos

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

TOP BILLBOARD 200 ARTIST

Adele

Drake

Juice WRLD

Morgan Wallen

Taylor Swift

TOP HOT 100 ARTIST

Doja Cat

Drake

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

TOP STREAMING SONGS ARTIST

Doja Cat

Drake

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

The Weeknd

TOP SONG SALES ARTIST

Adele

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Walker Hayes

TOP RADIO SONGS ARTISTS

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

TOP BILLBOARD GLOBAL 200 ARTIST (NEW)

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

TOP BILLBOARD GLOBAL ARTISTS

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Olivia Rodrigo

The Weeknd

TOP TOUR

Eagles (Hotel California Tour)

Genesis (The Last Domino? Tour)

Green Day, Fall Out Boy & Weezer (The Hella Mega Tour)

Harry Styles (Love on Tour)

The Rolling Stones (No Filter Tour)

TOP RAP ARTIST

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

TOP COUNTRY ARTIST

Chris Stapleton

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Walker Hayes

TOP ROCK ARTIST

Glass Animals

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

Måneskin

twenty one pilots

TOP LATIN ARTIST

Bad Bunny

Farruko

Kali Uchis

Karol G

Rauw Alejandro

TOP LATIN DUO/GROUP

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

TOP LATIN TOUR

Bad Bunny (El Último Tour Del Mundo)

Enrique Iglesias & Ricky Martin (Live in Concert)

Los Bukis (Una Historia Cantada Tour)

TOP DANCE/ELECTRONIC ARTIST

Calvin Harris

David Guetta

Lady Gaga

Marshmello

Tiësto

TOP CHRISTIAN ARTIST

Carrie Underwood

Elevation Worship

for King & Country

Lauren Daigle

Ye

TOP BILLBOARD 200 ALBUM

Adele, 30

Doja Cat, Planet Her

Drake, Certified Lover Boy

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

Olivia Rodrigo, SOUR

TOP SOUNDTRACK

Arcane League of Legends

Encanto

In The Heights

Sing 2

tick, tick…BOOM!

TOP RAP ALBUM

Drake, Certified Lover Boy

Moneybagg Yo, A Gangsta’s Pain

Rod Wave, SoulFly

The Kid LAROI, F*ck Love

Ye, Donda

TOP ROCK ALBUM

AJR, OK Orchestra

Coldplay, Music of the Spheres

Imagine Dragons, Mercury – Act 1

John Mayer, Sob Rock

twenty one pilots, Scaled and Icy

TOP LATIN ALBUM

Eslabon Armado, Corta Venas

J Balvin, Jose

Kali Uchis, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa

TOP DANCE/ELECTRONIC ALBUM

C418, Minecraft – Volume Alpha

FKA twigs, Caprisongs

Illenium, Fallen Embers

Porter Robinson, Nurture

Rüfüs Du Sol, Surrender

TOP 100 SONG

Doja Cat ft. SZA, “Kiss Me More”

Dua Lipa, “Levitating”

Olivia Rodrigo, “good 4 u”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

The Weeknd & Ariana Grande, “Save Your Tears”

TOP SELLING SONG

BTS, “Butter”

BTS, “Permission to Dance”

Dua Lipa, “Levitating”

Ed Sheeran, “Bad Habits”

Walker Hayes, “Fancy Like”

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.