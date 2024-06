La derecha más radical de México buscará en 2024 registrar un partido y pedir el voto

En medio de una corriente conservadora en el mundo y ante la actual debilidad del PRI y PAN, los grupos de ultraderecha –por separado– buscarán conformar un partido político a partir de enero de 2025 cuando la ley lo permite.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– En el marco de la reestructuración de fuerzas partidistas y frente al fracaso de la oposición en las elecciones, los grupos de derecha y ultraderecha Encuentro Solidario y México Republicano ya alistan su intento de conformación como partidos políticos el siguiente año, cuando la ley electoral lo permite. De momento, la “Marea Rosa” de Claudio X. González ha descartado su intención de conformar un partido, mientras los Calderón no han reiterado su proyecto.

El domingo pasado, representantes antiderechos avanzaron en el Parlamento de la Unión Europea, el Republicano Donald Trump busca volver a ser electo Presidente de Estados Unidos y las leyes neoliberales del Presidente argentino Javier Milei avanzaron en el Congreso en medio de protestas ciudadanas.

En México –más allá del Bajío y Chihuahua– este sector tiene una presencia mínima como se observó con el fallido intento del actor guadalupano Eduardo Verástegui de lograr un millón de firmas para su registro como candidato presidencial independiente.

Aun así, los dirigentes de Encuentro Solidario y México Republicano —cada uno por su lado al no coincidir en estrategias— aseguran contar con los números suficientes de simpatizantes para lograr los requisitos del Instituto Nacional Electoral (INE): celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales; que en estas asambleas participen 3 mil afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral, y que en ellas no participen organizaciones gremiales.

En la última ocasión que diversos grupos buscaron formarse como partidos políticos fue en 2019-2020, luego de las elecciones presidenciales de 2018. Ante la captura de Acción Nacional (PAN) por parte del grupo de Marko Cortés, el expresidente Felipe Calderón y la Diputada Margarita Zavala intentaron crear el partido México Libre para competir en estas elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, en octubre de 2020 el Tribunal Electoral (TEPJF) no les dio el registro por irregularidades y desde 2023 ambos no han vuelto a mencionar la idea de crear un partido político opositor.

Por su parte, la iniciativa Unid@s comandada por Claudio X. González, quien creó la coalición fallida PRI-PAN-PRD, anunció en un comunicado que no buscan ser partido político.

¿EL REGRESO DEL PES?

El Partido Encuentro Solidario, que hizo coalición con Morena en las elecciones de 2018, perdió su registro en 2019 y en 2021 al no alcanzar el 3 por ciento de votos requerido e incluso su cuenta de Twitter fue hackeada. En enero de 2025 planea volver para representar valores tradicionales como antimatrimonio homoparental, antiaborto o anti comunidad LGBT.

Su dirigente Hugo Eric Flores niega que sean una organización “evangélica, sino laica”, aunque hay miembros cristianos y protestantes. De lograr regresar al sistema partidista nacional, no descarta juntarse con figuras como el taurino Pedro Haces del también extinto Fuerza por México.

En estas elecciones de 2024, el PES compitió por cargos en 16 entidades donde tenía registros locales. En Baja California, donde se rompió la alianza con Morena, no ganó ningún distrito para diputaciones, pero conservó su registro de panzazo al obtener unos 38 mil votos (3.7 por ciento). No así en Michoacán donde tampoco ganó un distrito y obtuvo un 2.5 por ciento (menos del 3 por ciento requerido).

“Va haber lugar para nuevas fuerzas políticas, los resultados nos enseñan la poca confianza que hoy el electorado en nuestro país tiene en los partidos de oposición. Faltan todavía unas pláticas, algunas reuniones, pero desde luego que estamos pensando en continuar nosotros nuestro proceso de formación de partido político nacional. Ya empieza en el mes de enero y con mucha posibilidad no tendremos problemas para cumplir los requisitos que establece tanto la Constitución como la ley electoral”, dijo en entrevista Hugo Eric Flores, dirigente del PES.

Esta semana tuvieron una reunión por videollamada los dirigentes estatales del PES para abordar el tema. En agosto, adelantó, el partido celebra su Congreso nacional “y este año seguramente el tema será el registro del partido político nacional” y también se abordará la participación de algunos militantes que resultaron electos para el Congreso a nivel local y federal, así como para Alcaldes.

En 2021, compartió Flores, realizaron el proceso con tiempo de tal manera que en septiembre ya habían cumplido con todos los requisitos, “vamos a adelantarnos y empezar a trabajar muy fuerte desde este año”. Ese año Encuentro Solidario conformó la alianza “Fuerza Solidaria Progresista” con Fuerza por México (Pedro Haces) y Redes Sociales Progresistas (Fernando González) para intentar participar en las elecciones de 2024.

Esta vez también están hablando con González de RSP y Haces de Fuerza por México, ya que “la posibilidad de que hagamos algo juntos no está muerta” y también ha platicado a nivel local con gente de Nueva Alianza. Sin embargo, descartó aliarse con México Republicano dirigido por Juan Iván Peña Neder, que formó parte de Redes Sociales Progresistas que perdió el registro en 2021.

“Vamos a construir nuestra propia fuerza que sigue vigente en muchos estados. Nosotros no creemos en los radicalismos, Juan Iván ya participó en la formación de Redes Sociales Progresistas y las cosas no salieron muy bien hasta donde tengo entendido, donde lograron su registro local tengo la información que lo perdieron. Tampoco es una situación de carácter automático, hay que trabajar, hay que tener bases, estructura y después hay que crear un discurso que sea atractivo para la sociedad”, dijo.

Y argumentó: “Lo vimos ahora con Eduardo Verástegui, es mi amigo, ellos creían que era muy fácil juntar un millón de firmas y no juntaron ni 100 mil válidas. El proceso no es tan fácil como se ve”.

VA MÉXICO REPUBLICANO

Los integrantes del grupo binacional México Republicano –afines a Verástegui, Trump y Milei– obtuvieron el registro como partido en Chihuahua y este 2025 –ante la debilidad del PRI y PAN– su meta es conseguirlo a nivel nacional para representar a la clase media que tiene valores católico-cristianos y ofrecerles sistemas de crédito para aprovechar el nearshoring.

“Claudio X. González forzó una candidatura, el PAN y el PRI decidieron hacer una postulación hacia la izquierda en una corriente naturalmente de centro derecha; fue un error crítico que les hizo perder no solamente la simpatía, sino la credibilidad. Esta coalición va desaparecer y debe surgir una fuerza de la clase media que sea auténtica y representativa. Nosotros no tenemos miedo a decir que somos conservadores”, aseguró en entrevista el dirigente de México Republicano, Juan Iván Peña Neder.

Al cuestionarle por el fallido intento de Eduardo Verástegui, Peña Neder enfatizó que su movimiento era afín al actor de ultraderecha, pero ellos no organizaron su postulación. En su propio proceso para conformarse como partido político nacional el próximo año aseguró que van muy bien dado que el estándar es mucho menor que para obtener una candidatura independiente y cuentan con 270 mil integrantes, incluyendo 40 mil capacitados.

“Llevamos dos años y medio en la formación política de gente que entiende de economía, que se comunica internacionalmente, que entiende de comercio, que critica o aplaude con sentido lo que haga un Gobierno y que esté preparado a la crisis que México enfrente. Tenemos esta estructura lista. Lo cierto es que en la intentona de Verástegui nosotros apoyamos, pero no la condujimos, esto es importante señalarlo. Y en este asunto de ser partido político nosotros vamos a construirlo directamente y estamos en una circunstancia óptima porque una buena parte de la clase media, una buena parte del panismo, una buena parte del priismo, ya se dieron cuenta de la inviabilidad de estas dirigencias y ahora están buscando nuevos resquicios de posicionamiento”, declaró.

Y aunque dice ver con “simpatía” a empresarios nacionales como el magnate de ultraderecha Ricardo Salinas Pliego, descartó que México Republicano busque asirse a figuras públicas como Morena que “se trajo a toda la bazofia del PRI”, pues ellos están apostando a formar cuadros de la clase media. Tampoco ve con buenos ojos aliarse con el PES por no ser “serio”.

“Muchos pastores protestantes que pertenecieron a ese proyecto están con nosotros. Pero nosotros hemos sido muy insistentes en que el PES no era un partido serio y que su dirigente no tiene una visión programática para llegar al poder. El problema de los partidos políticos es que buscan una franquicia para tener posición, nosotros no queremos posiciones ni dinero público, sino poder participar con cuadros de la clase media para ser una oposición científica y organizada”, aseveró.

A unos meses de que inicie el Gobierno de izquierda de Claudia Sheinbaum y arranque la 66 Legislatura con mayoría de Morena, los de la ultraderecha ya se preparan para entrar a la escena.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.