Zavala, Alito y más diputados de oposición anuncian voto contra Reforma Eléctrica

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Legisladores de oposición en la Cámara de Diputados, como Alejandro Moreno Cárdenas y Margarita Zavala, han adelantado en redes su voto en contra de la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador que se discutirá el próximo martes.

La panista y excandidata presidencial, Margarita Zavala, indicó que no aprobará la iniciativa ya que está a favor de las energías renovables, del medio ambiente y de tarifas justas para los hogares mexicanos.

“Por todo ello, voy a votar en contra de la LeyBartlett, la engañosamente llamada Reforma Eléctrica porque propone producir electricidad con carbón y petróleo sin importar el enorme daño al medio ambiente (…), no tiene sustento económico ni técnico, está hecho al aventón y obedece al capricho” de López Obrador, explicó en un video publicado en redes sociales.

De mi parte no hay, ni habrá duda: votaré en contra de la mal llamada "reforma eléctrica" porque, como muchas otras ocurrencias de este gobierno, es un verdadero peligro para México. La #LeyBartlet no pasará. pic.twitter.com/SvPKV13lpR

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, reiteró que su voto será en sentido contrario durante las discusiones en el Palacio de San Lázaro.

Su compañera militante, Cynthia López Castro, aseguró que no votará a favor de la Reforma Eléctrica porque “busca afectar a los mexicanos”.

“No me voy a doblar, ni ausentar, ni abstener, ni llegaré tarde, me iré con tiempo para frenar esta reforma”, escribió la legisladora desde su cuenta de Twitter.

Así también lo manifestaron: la legisladora Ana Lilia Herrera –quien remarcó que levantaría su voto “sin titubeos y con claridad del mandato” por el que la votaron como Diputada–, Marcela Guerra, Hiram Hernández Zetina, Karina Barrón y Laura Barrera Fortoul.

Mi voto será en contra de la Reforma Eléctrica de Morena que busca afectar a los mexicanos. No me voy a doblar, ni ausentar, ni abstener, ni llegaré tarde, me iré con tiempo para frenar esta Reforma! #ReformaElectricaNoVa pic.twitter.com/xOS593KNT7

