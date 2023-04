“Canelo” Álvarez revela haber sufrido parálisis facial por estrés en boxeo y su vida

Ciudad de México, 8 de abril (As México).– En un nuevo episodio de “El Olimpo”, programa de stream de Javier “Chicharito” Hernández, el invitado fue su paisano Saúl “Canelo” Álvarez, quien habló de que recientemente sufrió de parálisis en el rostro por todo el estrés acumulado de su vida laboral y personal.

A pesar de toda la presión pueda tener, el “Canelo” dijo que está bien porque “puedes hacer muchas cosas cuando eres líder, ayudar a los demás”, sin embargo, eso no lo salvó de la parálisis facial “por el estrés y tantas cosas” que traía consigo.

Y concluyó: “Los que trabajan conmigo se preocupan porque son mis amigos, se preguntaban qué me había pasado, y me dicen, ‘no manches, nosotros creíamos que usted no tenía preocupaciones, que no se estresaba’. No, tengo más que ustedes porque uno tiene más responsabilidades. Cuando te vale, pues nada te preocupa”.