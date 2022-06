Morena insiste en irregularidades en elección de Aguascalientes y alista impugnación

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Las denuncias por detenciones arbitrarias del domingo pasado mancharon la jornada electoral en Aguascalientes, entidad retenida por el Partido Acción Nacional (PAN) en un triunfo advertido por la dirigencia de ese partido pese a las diferencias que tuvo a lo largo de la campaña con su Gobierno estatal, y sobre el cual Morena ha denunciado desde el domingo irregularidades.

El 5 de junio, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó a la Policía Municipal de la capital, Gobierno que encabeza el panista Leonardo Montañez Castro, de arrestar sin justificación a militantes y simpatizantes del partido guinda, incluido un youtuber que daba cobertura a los comicios.

La Diputada de Morena Laura Imelda Pérez Segura, quien ese día se encontraba en la entidad para apoyar a la candidata de Morena, Nora Ruvalcaba, denunció en entrevista que presenció cómo personas con el rostro cubierto golpearon a comunicadores, posteriormente ella e integrantes de su equipo de trabajo fueron perseguidos por calles de la capital. De igual forma denunció que en los grupos del partido se reportaron aproximadamente 25 detenciones irregulares de militantes que ese mismo día fueron liberados.

Imelda Pérez atribuye estas agresiones a un intento de impedir que la gente saliera a votar. No obstante, según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral, la participación ciudadana en la entidad fue de entre 43.7 y 46.8 por ciento.

Lo cierto es que a lo largo de la jornada fueron distintas las denuncias que alertaron sobre un clima irregular en los comicios.

La Fiscalía estatal informó a SinEmbargo que en la Fiscalía Electoral han recibido alrededor de 35 reportes ciudadanos e iniciaron cinco carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de funcionarios públicos, como casos donde algunas personas que ya habían sido capacitadas pero no se presentaron a sus casillas el día de la elección.

El área de Comunicación de la dependencia reconoció que una persona sí fue arrestada porque no habría acreditado su presencia en las casillas como observador, pero como las autoridades no contaron con indicios que la relacionaran con algún delito la dejaron libre.

De acuerdo con esta información, la única investigación iniciada por una detención arbitraria fue la del comunicador Carlos Hank Vargas, quien fue privado de la libertad por horas, ese mismo día publicó un video donde dijo estar preocupado por su seguridad.

Aunque la Diputada Pérez Segura dijo que Morena decidió mantener en resguardo información de la ruta legal que seguirán a raíz de las agresiones que reportaron, mencionó que militantes optaron por no denunciar por la posible complicidad entre agresores y autoridades que, según su versión, habría beneficiado a María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Es vergonzoso porque en lugar de hacer un seguimiento de lo que estaba sucediendo, la única reacción pública que nosotros vimos fue el festejo de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, cuando evidentemente la única beneficiada con esos actos de violencia fue ella. Además el Gobierno en turno es panista, del mismo partido que la candidata. Teresa Jiménez debió haber reaccionado, pero no ha habido ninguna respuesta de ellos”.

En el mismo sentido se pronunció Mario Delgado el día de la elección al acusar que policías municipales se comportaron como “mapaches electorales”, por lo que el partido estaba especialmente preocupado por cómo se desarrolló la jornada electoral en la entidad.

“Lo que está pasando en Aguascalientes es una intromisión desvergonzada, detenciones ilegales, es un aparato represor, pero nadie hace absolutamente nada, no hubo autoridades que los detuviera”, dijo a medios reunidos en las oficinas de Morena en la Ciudad de México el domingo 5 de junio.

SinEmbargo cuestionó al Gobierno estatal, encabezado por el panista Martín Orozco Sandoval, sobre supuestas omisiones al atender la violencia durante la jornada electoral, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Por otra parte, Nora Ruvalcaba acusó el lunes, en conferencia de prensa, que el proceso electoral se manchó por la “violencia institucionalizada” y la compra de votos, opinó que sin esos factores probablemente el resultado habría sido otro. De igual forma, la morenista adelantó que al concluir el cómputo de las actas analizará si procede la impugnación ya sea por estas irregularidades o por la denuncia que ya había interpuesto contra Teresa Jiménez, donde la acusó de rebasar el tope de gastos de campaña.

LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS

“A una distancia de unos 20 metros yo veía como los estaban golpeando, con las manos y a patadas. Mis compañeros alcanzaron a ver armas en los vehículos, y los golpes, sobre todo a una chica y a un muchacho. Yo me mantuve grabando tratando de enviar la información correspondiente, dónde estábamos, qué estaba sucediendo, etcétera uy justo en ese momento viene directo a mí, mirándome uno de los sujetos con el rostro cubierto, le grité que era Diputada y que estaba transmitiendo en vivo, en ese momento él dudó y se siguió de largo”, narró en entrevista.

Después de este encuentro denunció que personas que viajaban en al menos cinco vehículos comenzaron a perseguirla por más de 10 minutos a ella y al equipo de trabajo con quien viajaba. Su versión apunta a que los supuestos agresores se detuvieron al quedar atrapados en una banqueta.

La morenista denunció que militantes ya habían reportado intimidaciones días antes de las votaciones, lo que evidenciaría que no fue un proceso democrátic0.

“Esta no fue una elección limpia, pensamos que habría elementos suficientes para anular una elección en la que evidentemente la gente no se sentía segura de salir a participar, en donde hubo irregularidades que nosotros alcanzamos a reportar como compra de votos, coacción y, sumado a los eventos previos al día de la jornada, por supuesto que hay elementos suficientes para decir que esta no fue una elección ni libre ni democrática”, expuso.