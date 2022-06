La EMA publica su primera lista de fármacos esenciales autorizados contra la COVID

Madrid, 8 de junio (Europa Press).- El Grupo Directivo de Escasez de Medicamentos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha publicado la primera lista de medicamentos fundamentales autorizados para el tratamiento de la COVID-19 y que han sido aprobados en la Unión Europea.

La lista se actualizará para reflejar los cambios en la situación de la pandemia que pueden dar lugar a un mayor riesgo de escasez de determinados medicamentos, o tras la autorización de nuevos fármacos. No obstante, la EMA ha avisado de que este trabajo no reemplaza la guía nacional sobre vacunación y el manejo clínico de COVID-19.

Los titulares de autorizaciones de comercialización (TAC) de los medicamentos incluidos en la lista deben informar regularmente a la EMA sobre escasez potencial o real de fármacos, existencias disponibles y pronósticos de oferta y demanda. Además, los estados miembros deberán proporcionar informes periódicos sobre la demanda estimada de medicamentos críticos a nivel nacional.

