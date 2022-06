Si me inclino por alguien para 2024, pierdo autoridad moral; encuesta no falla: AMLO

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tendrá injerencia en la elección de la candidata o candidato de Morena para las próximas elecciones presidenciales en 2024, porque perdería su autoridad moral.

“Yo no voy a actuar como lo hacían antes, de que ‘este es el favorito’, la tapada o el tapado. No, porque lo que estimo, lo más importante, siempre es mi honestidad. Si yo me inclino a favor de alguien, pierdo autoridad moral, y el que no tiene autoridad moral no tiene autoridad política. Entonces le pierden el respeto”, señaló el Presidente.