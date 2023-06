AMLO evita hablar sobre renuncias definitivas de precandidatos; pide esperar reglas

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar la mañana de este jueves sobre si las y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena deben presentar su renuncia definitiva o simplemente solicitar licencia al cargo que ostentan, con la finalidad de que se enfoquen en la contienda interna con miras a las elecciones del 2024.

-¿Sí deberán ser denuncias definitivas a los cargos para evitar que si no quedan, regresen? -le preguntó una reportera durante su conferencia de prensa matutina.

-Pues eso se va a acordar en el Consejo de Morena el domingo. Ahí van a decidir los consejeros porque es el órgano de dirección del partido. Vamos a esperarnos al domingo -dijo López Obrador en referencia a la próxima sesión de las y los morenistas, donde se pretenden establecer los criterios para participar en el proceso del partido.

Desde Palacio Nacional, también fue cuestionado por los diversos anuncios que hicieron el día de ayer las y los precandidatos presidenciales sobre el posible abandono de sus funciones actuales.

En su intervención, insistió en que esas prácticas se acaban, pues en su Gobierno inició una etapa nueva. “Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido”, reiteró.

“Aunque ahora tengo licencia temporal, a veces contribuyo, pero no en horas de labores, después de las 8 de la noche me reúno y no aquí, sino afuera”, señaló el Jefe del Ejecutivo federal en alusión a la cena que sostuvo el lunes pasado con las y los principales rostros de Morena, el partido que fundó y lo llevó a la Presidencia en 2018.

-¿Lo ha hecho en varias ocasiones, Presidente, o solamente la del lunes pasado? -preguntó la periodista sobre su encuentro en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México.

-Creo que nada más la vez pasada -respondió.

Más adelante, el Presidente de México compartió que en la reunión estuvieron “muy bien” y que hablaron “de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, o sea, continuidad con cambio”.

“Es muy importante la unidad, que no haya rupturas y no tiene por qué haber porque si es piso parejo, si no hay ‘dedazo’, si es el pueblo el que va a decidir en caso de Morena, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, con encuestas, y bueno ahí están los resultados: no ha habido rupturas, muy pocas, y triunfos”, presumió.