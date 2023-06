AMLO respalda a Samuel García en choque con Fiscal; Gobernador pedirá su destitución

El mandatario aseguró que existe un “bloque” en el Congreso estatal que está provocando un “desequilibrio de poderes”; Samuel García pedirá la destitución del Fiscal de Nuevo León al Senado de la República.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta mañana al Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, luego de que éste denunciara una irrupción armada en la Torre Administrativa por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJNL).

“Apoyo a Samuel García. […] Estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores”, dijo durante la conferencia matutina de este jueves.

El mandatario recapituló el conflicto que vive Nuevo León, pues desde la llegada de Samuel García al poder sin la mayoría del Congreso estatal, éste último ha formado “un bloque” en contra de las medidas que adopta el Gobernador.

“Ahí se formó un bloque en el Congreso de Nuevo León. Él llega, gana, porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, se agrupan y empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden”, añadió.

Asimismo, a pesar de asegurar que no existe el espionaje, destacó los trabajos de Inteligencia del Gobierno federal, por lo que ha estado enterado del “chantaje” que ha hecho el Congreso contra Samuel García.

“Acuérdense que ahora ya no hay espionaje, pero sí hay inteligencia aquí en Palacio y yo me entero de todo y sé que lo están chantajeando”.

Respecto a la irrupción armada de personal de la FGJNL, expresó su indignación y aseguró que en el estado no existe un “equilibrio de poderes”.

“Tomaron [la Torre Administrativa] con la policía. ¿Qué es eso? Es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes. Esto afecta mucho a los ciudadanos, si en Nuevo León se votó por el Gobernador, lo tienen que respetar y no chantajearlo”, añadió.

SAMUEL GARCÍA VIENE A LA CDMX PARA PEDIR DESTITUCIÓN DEL FISCAL DEL ESTADO

El Gobernador Samuel García dio a conocer esta mañana que está viajando rumbo a la Ciudad de México (CdMx) con el fin de pedir al Senado de la República la destitución de Pedro Arce Jardón, Fiscal General de Justicia del estado de Nuevo León, luego de que personal de dicha institución irrumpiera la sede del Poder Ejecutivo de la entidad.

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador dijo que ha hablado el Presidente López Orador para expresarle la insostenibilidad de la situación.

“Ayer quedó claro que la Fiscalía está haciendo uso faccioso y político de sus capacidades, obstruyendo el trabajo del Gobierno, del Gabinete y las secretarías, intimidando y entrando a oficinas de Gobierno con ministeriales armados”, resaltó.

Samuel García afirmó que el PRIAN continúa “con su actitud de décadas”, consistente en la creencia de que controlan las instituciones; sin embargo, prosiguió, no se han dado cuenta que perdieron y “que la gente los aborrece”.

“El encargado de la Fiscalía se tiene que ir porque obedece a un gánster, no a la seguridad pública del estado de Nuevo León. En ocho meses, no ha hecho nada m{as que perseguir al Gobierno, a secretarios y funcionarios, por órdenes de capos impresentables”, denunció.

El día de ayer, Samuel García acusó que elementos ministeriales armados intentaron ingresar a la Torre Administrativa, hecho que calificó como un “exceso” por parte de la FGJNL.

“Esto ya es un exceso, el Fiscal al servicio del PRIAN de Paco Cienfuegos [Francisco Cienfuegos] y de Chefo Salgado [Zeferino Salgado Almaguer] no tiene límites y están violentando el marco legal para amedrentrar a nuestro Gobierno y a todo Nuevo León”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

A través del mismo medio, pidió apoyo a la opinión pública para que el “atraco no se consume”.

Asimismo, señaló que solicitará la destitución de Pedro José Arce Jardón, Fiscal del estado de Nuevo León, ante los congresos local y federal.

Samuel García ha llamado a funcionarios de oposición “capos” y “gángsters” ante la negativa del permiso de construcción de la Línea 6 del Metro, el cual está contemplado para pasar por los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca.

— Con información de PorEsto!