El Presidente piensa en reacomodo definitivo de Gabinete tras renuncias rumbo al 2024

El Presidente aprovechó para hablar del desempeño de cinco de las y los posibles aspirantes al proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena: Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que tras la inminente salida del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la posible partida de Adán Augusto López Hernández de la Secretaría de Gobernación (Segob), quiere que éstos sean los últimos cambios de su Gabinete en lo que resta del sexenio.

“Esto sí lo estoy pensando, estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios, se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo. […] Que ya el Gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, un año tres meses, o sea, ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, dijo.

De la misma forma, el mandatario aprovechó para mencionar y comentar sobre los posibles aspirantes a la candidatura de Morena para el proceso electoral presidencial de 2024: el Senador Ricardo Monreal, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard, el Secretario Adán Augusto López, y el Diputado Gerardo Fernández Noroña.

Sobre Monreal, el Presidente señaló que fue “muy importante” para lograr las reformas constitucionales desde el Poder Legislativo, “faltan algunas, pero las fundamentales ya están ahí”, y destacó las reforma al sistema de pensiones, la Revocación de Mandato y la creación de la Guardia Nacional (GN).

De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, remarcó que ha hecho un “muy buen trabajo, muy buena labor” como mandataria capitalina, a pesar de lo que dice el Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo, al referirse al Canciller Ebrard resaltó que las relaciones internacionales durante su sexenio “han estado muy bien manejadas, sobretodo la relación con el Gobierno de Estados Unidos, como que no es un asunto sencillo, es complejo”.

Sobre el Secretario de Gobernación destacó la cercanía familiar, pues lo calificó como su “hermano”. “Me ha ayudado mucho, pero pues también [ha] manifestado su interés en participar, entonces no tengo yo queja”, señaló.

Finalmente, sobre Fernández Noroña se limitó a decir que si el Partido del Trabajo (PT) lo postula para el proceso, sería tomado en cuenta. “Es un proceso que no va a excluirlo, si su partido lo postula, no se excluye, lo que pasa es que todavía no se definen las reglas, eso lo va a resolver el Consejo [de Morena]”.

El próximo domingo 11 de junio se tiene previsto que el Consejo Nacional de Morena —que preside el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo— sesione para proponer el método de selección de la candidatura presidencial del partido, así se establece en el punto tres del orden del día: “reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030”.