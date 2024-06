Israel rescata a cuatro rehenes que fueron tomados por Hamás; suman 7 liberados

Por Sam Mednick y Jack Jeffre

Jerusalén, 8 de junio (AP).- Israel informó el sábado que rescató a cuatro rehenes que fueron tomados por Hamás en el ataque del 7 de octubre, en lo que representa el mayor operativo de rescate de rehenes desde que empezó la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

Las fuerzas militares israelíes anunciaron que rescataron a Noa Argamani, de 25 años, Almog Meir Jan, de 21, Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, en un complejo operativo diurno en Nuseirat. Los rehenes fueron rescatados en dos sitios distintos en el centro de Nuseirat, señalaron las fuerzas militares.

Hamás tomó a 250 personas como rehén durante su asalto en el sur de Israel el 7 de octubre, que desató la guerra entre Israel y el grupo militante. Alrededor de la mitad de esas personas fueron liberadas durante un cese del fuego de una semana de duración en noviembre.

Noa Argamani was abducted from the Nova music festival on October 7.

She was just rescued by the IDF with three other hostages and reunited with her father. pic.twitter.com/JxMg5A4uQM

— Eylon Levy (@EylonALevy) June 8, 2024