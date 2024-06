Morena denuncia fraude de MC en acuerdo con IEPC Jalisco; impugnará triunfo de Lemus

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Morena denunció este sábado que la elección de Jalisco fue un fraude que se maquinó desde el gobierno estatal de Enrique Alfaro en complicidad con el organismo electoral local. “Vimos bolsas negras que fueron y vinieron por todo el estado. Nos bolsearon la elección, le bolsearon los votos a la gente”, destacó Mario Delgado al anunciar la impugnación de los resultados.

“Son cientos de videos que documentan bolsas llenas de votos y una constate es que a partir de ayer, cuando se aproximaba la finalización del conteo, aparecían bolsas llenas de votos que no podían circunscribirse a ninguna casilla. Por eso preguntamos al IEPC ¿cuál fue la cadena de custodia?, ¿cuántas bolsas circularon por Jalisco estos días?”, cuestionó.

El presidente nacional de Morena, acompañado de Claudia Delgadillo, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y todos los candidatos del partido en Jalisco, enlistaron las irregularidades de lo que llamaron la crónica de un fraude, el cual se maquinó principalmente en tres municipios: Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan.

También denunciar que el candidato de MC, Pablo Lemus, ejerció violencia de género contra Claudia Delgadillo bajo la tolerancia del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).

El líder de Morena detalló que cuando vieron que Morena convirtió en un tsunami la elección en todo el país, en Jalisco empezaron a operar y lo primero que hicieron fue desarticular el PREP para que no hubiera información suficiente para revisar las actas.

“Maquinaron un método y se fueron con un acta ilegible. El hecho de que se haya cerrado el PREP con el 63 por ciento de las catas dejó sin información a los ciudadanos de cómo era el sentido del voto de un millón 200 mil boletas. Eso lo denunciamos y aceptaron que no se reportaron esas boletas. Ahora sabemos por qué hicieron eso. Pedimos las actas y no nos dieron respuesta. En resumen, perdimos de vista más de un millón 200 mil boletas durante más de cinco días hasta que se dio el cómputo final, no tenemos la certeza dónde estaban esos votos. Iniciamos el cómputo distrital sin actas qué computar”, denunció.