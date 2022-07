Zelenski agradece apoyo de Boris Johnson a Ucrania; se siente “apenado” tras dimisión

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido al Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el “decidido apoyo” brindado en los últimos meses a las autoridades y el pueblo ucranianos para hacer frente a la invasión rusa y se ha mostrado “apenado” por su dimisión.

Ambos líderes han mantenido una conversación telefónica el mismo día en que Johnson ha anunciado que dimitirá como Primer Ministro de Reino Unido y líder del Partido Conservador. “Eres un héroe, todo el mundo te quiere”, le ha dicho Johnson a Zelenski, según Downing Street.

El premier británico ha asegurado a su aliado que el apoyo a Ucrania es compartido por los distintos partidos en Reino Unido y continuará con o sin él en Downing Street, también en el ámbito de la Defensa.

Johnson, de hecho, ha incluido palabras sobre Ucrania en su discurso de despedida a la nación, en el que ha asegurado que “el pueblo británico va a seguir apoyando a Ucrania en su lucha por la libertad todo el tiempo que sea necesario”.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to reiterate the UK's unwavering support for Ukraine – we will supply vital defensive aid for as long as it's needed.

Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you. pic.twitter.com/hfCkH72Pln

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2022