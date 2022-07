“Checo” batalla con nuevas actualizaciones de Red Bull: “No he estado tan cómodo”

El piloto mexicano afirmó no sentirse muy cómodo con las nuevas actualizaciones que la escudería Red Bull hizo a su choche RB18 de frente al GP de Austria.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de julio (ASMéxico).- Sergio Pérez arrancó de gran forma el 2022, sobretodo en clasificación, donde la brecha con Verstappen ya no eran tan grande como en 2021 e inclusive en el segundo gran premio del año ganó su primera pole position. Sin embargo, conforme avanza la temporada las escuderías han introducido actualizaciones en sus monoplazas y ahí es donde “Checo” comienza a sufrir.

Previo al Gran Premio de Austria, carrera de casa para Red Bull, el piloto mexicano confesó que no se siente tan cómodo como a principio de año con las actualizaciones que recibió su RB18 a partir del GP de Canadá. Dicha sensación se notó en pista pues en prácticas y clasificación la distancia con Verstappen aumentó; historia que se repitió en Inglaterra, aunque el domingo “Checo” recompuso el camino con una extraordinaria que lo catapultó al podio.

“No he estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y ojalá pueda tener un fin de semana más claro aquí en Austria. Se me está alejando en términos de lo cómodo que estaba en el comienzo, pero habiendo dicho eso, solamente tuve dos carreras y el pasado fin de semana me sentí bastante mal, así que creo que este es el primer fin de semana en que voy a poder verlo” dijo “Checo” en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

SUS ASPIRACIONES POR SER CAMPEÓN

“Checo” llega a Austria instalado en el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos, a 34 puntos de Verstappen. Ante ello, el piloto de Red Bull sabe para ser campeón debe vencer a Max, pues reconoce que no hay órdenes de equipo en la escudería.

“Quiero vencer a Max, eso no es ningún secreto, pero también quiero que todo el equipo Red Bull lo haga genial. Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas de campeonato, pero al final del día igual estoy feliz porque es mi equipo. La competición solamente está creciendo, así que es importante seguir empujando duro y seguir yendo hacia adelante. Tenemos libertad para correr, queremos hacer lo mejor posible para cada uno de nosotros.” puntualizó.

