Olivia Newton-John, cantante y protagonista de Vaselina, muere a los 73 años

La cantante de éxitos como “Physical” y “Hopelessly Devoted To You” falleció en su rancho ubicado al sur de California a la mañana de este lunes, informó su familia.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La actriz y cantante Olivia Newton-John, que brilló en su juventud en el papel de Sandy en Vaselina (Grease), murió a los 73 años, informó su familia en redes sociales. La intérprete de Xanadu batalló con el cáncer de mama.

“La dama Olivia Newton-John (73) murió en paz en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de su familia y amigos”, afirmó en el Facebook oficial de la artista su esposo, John Easterling.

“Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este difícil momento”, añadió.

Newton-John falleció “tras un viaje de 30 años de cáncer”. “Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico”, ha relatado una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias sensacionalista estadounidense TMZ.

La actriz es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical Grease de 1978 junto a John Travolta. Su papel de Sandy la catapultaron a la fama con canciones como “You’re the One that I Want”, “Summer Nights” o “Hopelessly Devoted to You”.

Previamente había tenido éxitos musicales como If Not for You, Let Me Be There o Have You Never Been Mellow. Tras Grease hizo películas como Xanadu y se consagró con canciones como “Physical”, de 1981.

En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017.

La australiana de nacimiento, que entre otros puntos destacados de su carrera brilló con la canción “Physical”, “fue un símbolo de los triunfos y la esperanza durante más de 30 años acompañada en su travesía por el cáncer de mama”, expresó su familia.

“La inspiración de su recuperación y la experiencia pionera con medicina vegetal continúa en la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación aplicada al cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación sea hecha en su amorosa memoria al Fondo”, pidieron.

A Newton-John, la rubia fulgurante que conquistó Hollywood y el mundo, le sobreviven su esposo, John Easterling; su hija, Chloe Lattanzi; su hermana, Sarah Newton-John; su hermano, Toby Newton-John; y varios de sus sobrinos.

–Con información de Europa Press.