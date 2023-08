Sicarios asesinan choferes de día o de noche, y dejan Chilpancingo sin transporte

Se suspendió el servicio de todo tipo de transporte en Chilpancingo. Un comando atacó una base de Urvan en la colonia Los Ángeles; en una fonda cercana ejecutaron a otro hombre. Transportistas pidieron al Gobierno garantías. En la noche, con mantas en puentes de la autopista, se atribuyó el ataque La Federación Guerrerense que se fundó con Los Tlacos para enfrentar a La Familia Michoacana. La violencia la generan “poderes fácticos”, dijo Norma Otilia.

Por Lenin Ocampo Torres y Zacarías Cervantes

Chilpancingo, Guerrero, 8 de agosto (ElSur).- En Chilpancingo volvió a parar el transporte público. Ayer en la mañana un comando atacó la base de Urvan en el crucero de la colonia Los Ángeles y mató a tres choferes, después incendió una Urvan. Posteriormente, mientras los reporteros cubrían el hecho, fue ejecutado un hombre a una cuadra del lugar dentro de una fonda de comida.

A las 8 de la noche, en lonas exhibidas en puentes de la Autopista del Sol, la organización delincuencial La Federación Guerrerense (FG) se adjudicó el ataque a las Unvan de la ruta Mercado-Los Ángeles.

A las 9 de la mañana hombres armados llegaron a la base de Urvan en el libramiento viejo Chilpancingo-Tixtla, donde hace parada el transporte que va del Mercado a las colonias Indeco, Los Ángeles y Anáhuac; en ese lugar dispararon sus armas largas y dieron muerte a tres choferes.

La gente corrió a refugiarse, mientras que el mismo comando le prendió fuego a la camioneta número 44; al frente de ésta quedaron dos de los choferes muertos. El tercer cuerpo quedó dentro de otra Urvan mientras esperaba su turno para subir pasajeros.

Mientras los reporteros realizaban su trabajo de informar, se escuchó una ráfaga de balas, lo que ocasionó que varias personas volvieran a correr para esconderse. El ataque se dio en una fonda de comida de la colonia El Encanto, a una cuadra de la base de Urvan donde mataron a los tres choferes.

Agentes de la Policía Municipal se movilizaron y sólo encontraron a un hombre muerto en una mesa del local.

Después del ataque, la ruta de Mercado a Los Ángeles y a la Indeco suspendió su servicio por miedo a la violencia.

El sábado, un chofer de la misma ruta fue ejecutado en la colonia Indeco.

El asesinato de los tres choferes motivó que en el transcurso del día varias rutas comenzaron a suspender el servicio dejando a cientos de usuarios a la deriva.

A las 6 de la tarde ningún transporte circuló en Chilpancingo, sólo algunos taxis que levantaban gente, pero evitaban a ir a colonias lejanas.

Las avenidas Juárez, Ignacio Ramírez, Insurgentes, Lázaro Cárdenas y Juan Álvarez quedaron sin el tráfico habitual de las Urvan; la gente tuvo que caminar o buscar raid para llegar a sus destinos.

Se espera que hoy paren los transportistas de Chilpancingo, hasta que el Gobierno estatal les dé las condiciones para salir a trabajar.

LONAS EN PUENTES PEATONALES DE LA AUTOPISTA DEL SOL

En la noche, en lonas exhibidas en puentes de la Autopista del Sol, la organización delincuencial La Federación Guerrerense (FG) se adjudicó los ataques perpetrados en la mañana contra las Unvan de la ruta Mercado-Los Ángeles, donde un comando mató a tres choferes e incendió una camioneta.

En las mantas reclamaron al Gobierno estatal por “no hacer nada contra Los Ardillos”, a los que no les importa quemar a gente inocente.

Amenazaron con seguir actuando: por cada “carro quemado del transporte les vamos a quemar 10 de ustedes”.

Las mantas fueron reportadas a las 8 de la noche y dejadas en los puentes peatonales de la Autopista de Sol que cruza Chilpancingo. La Policía Estatal las retiró de los lugares.

La Federación Guerrerense se dio a conocer el 17 de abril, cuando aparecieron mantas firmadas con ese nombre en ciudades de las regiones Centro, Norte, Montaña y Costa Grande, con la leyenda “todos unidos contra La Familia Michoacana, cansados de secuestros, extorsiones y cobros de piso”.

Supuestamente, La Familia Michoacana está coludida con el grupo criminal Los Ardillos.

LA VIOLENCIA EN CHILPANCINGO LA GENERAN “PODERES FÁCTICOS”, ASEGURA NORMA OTILIA

La escalada de violencia que se vive en Chilpancingo la provocan “poderes fácticos”, que ven trastocados sus intereses, declaró el lunes en su conferencia de prensa la Presidenta Municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

Aclaró que estos delitos son del fuero federal y que los reporteros deberían canalizar sus preguntas a la Fiscalía General de la República (PGR) si quieren saber lo que está pasando.

En tanto, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, Martha Icela Velázquez Adame, respondió que la violencia es provocada por “temas más profundos”, que son autoridades “de otro nivel” las que en su momento tendrán que investigar.

De forma simultánea, cuando daba inicio la conferencia de prensa de los lunes, hombres armados prendían fuego a una urvan de la ruta Mercado-Los Ángeles en su base de esa colonia, al oriente de la ciudad, en donde tres choferes fueron abatidos a tiros. Minutos después, un comensal también fue asesinado en una fonda cercana.

A pregunta sobre el asunto, y en general sobre la violencia que aumenta en Chilpancingo, la Alcaldesa Hernández Martínez, sin asomo de preocupación en el rostro, argumentó: “Uno de los problemas graves que tienen los gobiernos actuales ha sido la corrupción y hemos dado pasos agigantados en el tema de la recaudación. Esto trastoca intereses de los poderes fácticos, que están vivos y contra los que luchamos todos los días”.

Habló divagando, como es su costumbre, acerca de que va a coordinar un trabajo conjunto para construir la paz, con instituciones, sectores sociales y medios de comunicación, “que son fundamentales, por su papel educativo y son puente de paz”, así como que convocará a la sociedad para que haga su papel.

“Estamos coadyuvando con la seguridad. Creo que por primera vez, desde 2018, no había una coordinación, no había una mesa de seguridad. Hoy hay una mesa que se centra y trabaja en lo que a cada quien le corresponde”.

Enseguida, reconoció: “Lamento mucho lo que está sucediendo, pero no vamos a claudicar en lo que nos toca hacer. Por eso salimos todos los días a la calle, a generar la confianza, la seguridad, empoderarnos de nuestros espacios”, dijo la Alcaldesa, quien en los últimos días se le ha visto en los eventos a los que se presenta fuertemente resguardada por militares y policías.

Dijo que “Chilpancingo es del pueblo y solamente nosotros, hombres y mujeres decididos, y servidores públicos, vamos a reconstruir el tejido social y a recuperar la paz, con todas y todos”.

Otro reportero insistió en que explicara mejor el problema de la violencia en Chilpancingo y le preguntó si se siente segura, “porque la mayoría de los chilpancingueños no, de acuerdo a una encuesta del Inegi”.

Dijo que no le toca, como Gobierno Municipal, atender los delitos del fuero federal: “No es un tema que a mí me toca emitir opiniones, de cuestiones que son delitos federales. Es a la Fiscalía General de la República (FGR) y creo que a esa parte (a la FGR) tendría que remitir sus preguntas”.

Explicó que ese tipo de delitos son de otra índole: “No está sucediendo en mi municipio nada más, está sucediendo en distintos lugares y eso no me corresponde. Cómo voy a hablar sobre algo que yo no tengo información, eso tiene que decirlo la Fiscalía”.

Añadió que los datos del Inegi son una percepción sobre la inseguridad, pero que en 2022 bajaron los índices delictivos, “y hoy, sí quiero reconocer que se dispararon, por supuesto. Por eso estamos trabajando, para garantizar la seguridad, en cada evento que sucede del fuero federal Norma Otilia no está escondida, está trabajando todos los días”, aseguró.

Adelantó que está planeando convocar a una marcha por la paz, la conciliación y la unidad, “un frente común, donde cada uno asuma lo que le toca hacer, dentro de ellos hablamos de todos los sectores de la sociedad”.

Antes, la Secretaria de Seguridad, Velázquez Adame, explicó que la violencia en Chilpancingo proviene de “temas más profundos, donde son autoridades de otro nivel las que en su momento tendrán que investigar”.

“Sabemos de algunas situaciones que han surgido, pero estamos en espera de que haya algún resultado sobre estas investigaciones, de los hechos que se han suscitado en la ciudad”.

La Presidenta Municipal también se sumó al llamado para que cese la violencia política en razón de género en contra la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que pidieron mujeres morenistas el domingo, “no sólo de ella, sino de muchas compañeras que han sufrido violencia”, dijo.

Agregó: “Consideramos que toda esta lucha de las mujeres ha sido muy difícil y hoy es un tema de sororidad, de solidaridad, de templanza, de fortaleza y tenemos que sumar esfuerzos todas las mujeres”.

La Alcaldesa de Morena le restó importancia a que las militantes de su partido, que se solidarizaron con la Gobernadora, no lo hayan hecho con ella durante la conferencia de prensa del domingo.

“Hay algo, yo no soy de fobias ni filias partidistas. Yo hago un llamado respetuoso a compañeras y a sectores sociales y políticos, para que seamos ejemplo de sororidad, que nuestra lucha y fortaleza sea en la unidad”.

Llamó a no caer en discursos de odio y también se manifestó en contra de la violencia cibernética, “porque muchas veces a través de una computadora quieren desestabilizar a un Gobierno o denigrar a una persona, a su familia y a su vida personal”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.