El Presidente expresa su confianza a Harfuch; destaca su trabajo frente a la SSC-CdMx

Además, el Jefe del Ejecutivo federal negó que le haga recomendaciones a Claudia Sheinbaum Pardo para conformar su Gabinete. “No hay recomendaciones. La Presidenta electa, próxima Presidenta constitucional, es una mujer con mucha experiencia, con mucha capacidad de Gobierno. Lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo en la transición, de manera muy armoniosa, como nunca se había visto en los últimos tiempos para que no haya sobresaltos, que sea terso, que todo se lleve a cabo sin problemas”, añadió.

“Primero es atender las causas, atender a la gente: que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que no se desintegren las familias. Que no haya corrupción, que se trabaje de manera coordinada con todas las dependencias encargadas de la seguridad. Que haya perseverancia. Que no haya impunidad. En fin, todo eso”, mencionó.