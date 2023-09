ENTREVISTA | “Soy precursora de la democracia en la Ciudad de México”: Clara Brugada

En entrevista con Los Periodistas, Clara Brugada afirmó que “es tiempo de mujeres”. Recordó que a diferencia de 2021, año en el que la derecha le arrebató varias alcaldías a la Ciudad de México, ahora hay un gran sector progresista que apoya a la izquierda.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, quien esta mañana hizo oficial su intención por buscar la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, aseguró que es una precursora de la democracia en la capital del país, pues durante décadas ha luchado por el beneficio de todos los ciudadanos.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Brugada Molina, quien encabeza la Alcaldía más poblada de la Ciudad de México, afirmó que la capital cuenta con un sector progresista y recordó que históricamente los capitalinos siempre han votado por la izquierda.

“En esta gran Ciudad los capitalinos han votado históricamente por la izquierda, desde que tuvimos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes, los capitalinos han votado por la izquierda. Tenemos un sector muy progresista y yo quiero encontrarme con ellos, quiero encontrarme con los que votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, con los que han luchado en los movimientos sociales, con los que han estado participando en distinto movimientos democráticos de esta ciudad. Yo me siento precursora de la democracia de la Ciudad de México, no vengo de ahorita, vengo de décadas de lucha, hay que interpelar a ese sector que estuvo con Andrés Manuel en el desafuero”.

Este día, Clara Brugada Molina hizo oficial sus intenciones por buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el próximo año. En conferencia de prensa, Brugada Molina anunció que solicitará licencia para separarse de su cargo como Alcaldesa el próximo 15 de septiembre para dedicarse de lleno a buscar ser la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno. Se enfrentará a otros aspirantes de su mismo partido, como Ricardo Monreal Ávila, quien hasta hace unos días competía por la candidatura presidencial.

“He decidido presentar solicitud de licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarme del cargo de Alcaldesa de Iztapalapa a partir del próximo 15 de septiembre”, reveló.

Brugada detalló que su licencia es definitiva y adelantó que Raúl Basulto Luviano, director general de Obras y Desarrollo Urbano, será quien la sustituya al frente de la Alcaldía.

Al respecto, Clara Brugada indicó que “es tiempo de mujeres” y se dijo contenta por la labor que realizó en Iztapalapa durante estos cinco años de gobierno.

“Estoy contenta porque dejo Iztapalapa bien, estoy contenta porque hicimos una gran transformación de la zona más difícil de la ciudad, de la que estaba considerada solo para basureros, como el patio trasero de la Ciudad de México, solo para cárceles y reclusorios, hicimos una transformación profunda. Desde Iztapalapa transformamos la ciudad porque gobernamos la cuarta parte de esta ciudad”.

Clara Brugada es una de las aspirantes al Gobierno de la capital del país. Una lista que también integran Ricardo Monreal, Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar federal, y el Jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, como muestran las diferentes mediciones de cara a este proceso.

De acuerdo con una encuesta realizada por Enkoll para El Universal publicada el pasado 14 de agosto, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuenta con el 29 por ciento de preferencia bruta, es decir, seis puntos por encima de Clara Brugada (23) y nueve de Delgado (20).

Ante esta situación, Brugada aseguró que su popularidad ha ido creciendo en los últimos meses y a diferencia de años pasados, ahora más del 70 por ciento de los capitalinos tienen conocimiento de quién es ella.

“Seguramente a finales del año pasado me conocía poca gente, pero ahora no, el 72 por ciento de toda la ciudad me conoce, estoy prácticamente en el mismo nivel que conocen a otros que aparecen en las encuestas, estamos al mismo nivel de conocimiento de la población. Han pasado muchas cosas en estos meses que han provocado que nos conozcan. Obviamente esta ciudad tiene distintas preferencias electorales, sin embargo esta ciudad no es la misma del 2021, que estábamos en pandemia prácticamente, que no teníamos las información suficiente, hoy han cambiado las cosas, sí hay un sector que es muy conservador pero hay que conquistar a todos”.

Finalmente, la Alcaldesa detalló que concentrará parte de sus esfuerzos en atraer a la clase media progresista “que no se expresó electoralmente en el 2021, pero que nos apoyó en el 2018”, con el din de recuperar la hegemonía en la capital.

“Tenemos una clase media que puede estar como diferenciada, una clase media conservadora históricamente, pero hay una clase media progresista que no se expresó electoralmente en el 2021, pero que nos apoyó en el 2018, que nos ha apoyado en todas las luchas históricas, así que hay que ir por esa población para presentar las propuestas, conquistarlos, esa es la gran tarea, es una tarea muy grande, muy importante pero aquí estamos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado