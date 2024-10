Nuevo libro de Woodward revela llamadas de Trump con Putin en su era de expresidente

La relación de Trump con Putin ha sido objeto de escrutinio desde su campaña presidencial de 2016, cuando hizo un memorable llamado a Rusia para que encuentre y haga públicos los correos electrónicos que faltan y que fueron eliminados por Hillary Clinton , su oponente demócrata.

Por Michelle L. Price y Meg Kinnard

WASHINGTON (AP) — Donald Trump ha tenido hasta siete llamadas telefónicas privadas con Vladimir Putin desde que dejó el cargo y envió en secreto al Presidente ruso máquinas de prueba de COVID-19 durante el auge de la pandemia, informó Bob Woodward en su nuevo libro, “War”.

Las revelaciones se hicieron en el último libro del famoso reportero de Watergate, que también detalla las frustraciones del Presidente Joe Biden con la variedad de teléfonos desechables del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. The Associated Press obtuvo una copia anticipada del libro, que se publicará la próxima semana.

Trump negó la información en una entrevista con Jonathan Karl de ABC News. “Es un contador de historias. Uno malo. Y ha perdido la cabeza”, dijo Trump sobre Woodward.

Trump había hablado previamente con Woodward para el libro del periodista de 2021, “Rage”. Trump luego presentó una demanda por ello, alegando que Woodward nunca tuvo permiso para publicar grabaciones de sus entrevistas para el libro. La editorial y Woodward negaron sus acusaciones.

Aquí hay más del nuevo libro:

TRUMP HA TENIDO MÚLTIPLES LLAMADAS CON PUTIN DESDE QUE DEJÓ LA CASA BLANCA

Woodward informa que Trump le pidió a un asistente que abandonara su oficina en su resort de Florida, Mar-a-Lago , para que el expresidente pudiera tener una llamada privada con Putin a principios de 2024. El asistente, a quien Woodward no nombra, dijo que ha habido múltiples llamadas entre Trump y Putin desde que Trump dejó el cargo, tal vez hasta siete, según el libro, aunque no detalla lo que discutieron.

Jason Miller, asesor principal y colaborador de Trump desde hace mucho tiempo, le dijo a Woodward que no había oído que Trump estuviera teniendo llamadas con Putin y dijo: “Me opondría a eso”. Pero Miller también dijo, según el libro, “estoy seguro de que sabrían cómo ponerse en contacto entre ellos”.

Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump, dijo que ninguna de las historias de los libros de Woodward es cierta. En una declaración del martes, los calificó como “el trabajo de un hombre verdaderamente demente y trastornado que sufre un caso debilitante del síndrome de trastorno por Trump”.

La relación de Trump con Putin ha sido objeto de escrutinio desde su campaña presidencial de 2016, cuando hizo un memorable llamado a Rusia para que encuentre y haga públicos los correos electrónicos que faltan y que fueron eliminados por Hillary Clinton , su oponente demócrata. “Rusia, si estás escuchando, espero que puedas encontrar los 30 mil correos electrónicos que faltan”, dijo.

Las agencias de inteligencia estadounidenses determinaron posteriormente que Rusia había intervenido en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump, aunque una investigación del fiscal especial Robert Mueller no halló ninguna conspiración entre el equipo de Trump y Rusia. En 2018, Trump cuestionó públicamente esa conclusión tras una reunión en persona con Putin en Helsinki.

En los últimos años, Trump ha criticado el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Ha dicho que Ucrania debería haber hecho concesiones a Putin antes de que Rusia invadiera el país en 2022. También elogió anteriormente su buena relación con Putin y calificó al líder ruso de “bastante inteligente” por invadir Ucrania.

TRUMP ENVIÓ MÁQUINAS DE PRUEBAS COVID A PUTIN PARA USO PERSONAL

Woodward informa que Trump envió a Putin máquinas de prueba de COVID-19 para su uso personal cuando el virus comenzó a propagarse en 2020.

Putin le dijo a Trump que no se lo dijera a nadie porque la gente se enojaría con él por eso, pero Trump dijo que no le importaba si alguien lo sabía, según el libro. Trump terminó accediendo a no decírselo a nadie.

El libro no especifica cuándo se enviaron las máquinas, pero describe que fue cuando el virus se propagó rápidamente por Rusia. The Associated Press y otras agencias informaron anteriormente que el gobierno de Trump envió en mayo de 2020 respiradores y otros equipos a varios países, incluida Rusia.

La Vicepresidenta Kamala Harris, en una entrevista el martes con el presentador de radio Howard Stern, acusó a Trump de entregar las máquinas a un “dictador asesino” en un momento en que “todo el mundo estaba luchando” por conseguir pruebas.

“Esta persona que quiere volver a ser Presidente, que secretamente está ayudando a un adversario mientras cientos de estadounidenses mueren cada día”, dijo Harris, la candidata presidencial demócrata.

Biden destacó el informe durante una parada en Pensilvania el martes.

“¿Vieron lo que salió hoy?”, dijo Biden en un acto de recaudación de fondos para el senador Bob Casey. “Así que llama a su buen amigo Putin –no es broma– y se asegura de que se haya hecho las pruebas. Se las hizo”.

LA IRA DE BIDEN CONTRA NETANYAHU SE HA DESBORDADO EN PRIVADO

El libro también detalla la complicada relación de Biden con Netanyahu, así como los momentos privados en los que el Presidente se ha cansado de él por la guerra entre Israel y Hamás .

Las “frustraciones y la desconfianza” de Biden hacia Netanyahu “estallaron” la pasada primavera, escribe Woodward. El Presidente soltó en privado una diatriba cargada de blasfemias, llamándolo “hijo de puta” y “mal tipo”, según el libro. Biden dijo que sentía, según el relato de Woodward, que Netanyahu “le había estado mintiendo regularmente”. Netanyahu “seguía diciendo que iba a matar hasta el último miembro de Hamás”. Woodward escribió: “Biden le había dicho que eso era imposible, amenazando tanto en privado como en público con retener el envío de armas estadounidenses ofensivas”.

Biden y Netanyahu se conocen desde hace mucho tiempo, aunque no se sabe que su relación sea estrecha o demasiado amistosa. La semana pasada, Biden dijo que no sabía si el líder israelí estaba retrasando un acuerdo de paz en Medio Oriente para influir en el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

Cuando se le preguntó sobre el informe del libro, la portavoz de la Casa Blanca, Emilie Simons, dijo a los periodistas el martes que “el compromiso que tenemos con el estado de Israel es férreo”.

Cuando se le presionó para que diera más detalles, Simons dijo que no haría comentarios sobre cada anécdota que pudiera surgir en los informes. Añadió sobre Biden y Netanyahu: “Tienen una relación a largo plazo. Tienen una relación muy honesta y directa, y no tengo nada que decir sobre esas anécdotas específicas”.

BIDEN CRITICÓ LA GESTIÓN DE OBAMA DE LA INVASIÓN RUSA DE CRIMEA

El libro detalla las críticas de Biden a fines del año pasado al manejo del Presidente Barack Obama de la invasión anterior de Ucrania por parte de Putin, cuando Rusia se apoderó de Crimea y una sección del Donbas en 2014, en un momento en que Biden se desempeñaba como vicepresidente demócrata.

“Se equivocaron en 2014”, escribió Woodward que Biden le dijo a un amigo cercano en diciembre, culpando a la falta de acción por las acciones de Putin en Ucrania. “Barack nunca tomó a Putin en serio”.

Biden se enojó mientras hablaba con su amigo y dijo que “nunca debieron haber dejado que Putin entrara allí” en 2014 y que Estados Unidos “no hizo nada”.

BIDEN LAMENTA HABER ELEGIDO A GARLAND COMO FISCAL GENERAL

Woodward informa que Biden estaba furioso en privado con el Fiscal General Merrick Garland por nombrar a un fiscal especial para investigar al hijo de Biden, Hunter, en un proceso por impuestos y armas.

“Nunca debí haber elegido a Garland”, le dijo Biden a un colaborador, según Woodward. El periodista no mencionó el nombre del colaborador.

Hunter Biden fue condenado en junio por cargos federales relacionados con armas y se enfrentará a una sentencia en un tribunal federal en Delaware en diciembre. Se declaró culpable de cargos fiscales federales en California y también será sentenciado en ese caso en diciembre.

El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.

GRAHAM DICE QUE IR A MAR-A-LAGO ES “UN POCO COMO IR A COREA DEL NORTE”

Uno de los aliados más antiguos de Trump, el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham , culpó a las continuas afirmaciones falsas de Trump de que las elecciones de 2020 estaban manipuladas a un culto a la personalidad en el que la instalación del expresidente en Mar-a-Lago y su círculo de ayudantes y asesores “alimentan constantemente esta narrativa”, según el libro.

El fin de semana posterior a la invasión rusa de Ucrania, Graham estuvo con Trump en Mar-a-Lago, un lugar que el senador describió como “un poco como ir a Corea del Norte”. Graham agregó que “todo el mundo se pone de pie y aplaude cada vez que Trump entra”.

Sobre política, Woodward escribió que el consejo de Graham fue parte de lo que persuadió a Trump a postularse nuevamente a la presidencia.

En marzo, durante una de sus muchas visitas a Oriente Medio desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre, Graham le dijo a Woodward que se había reunido con el príncipe heredero saudí cuando Graham sugirió que llamaran a Trump. De “una bolsa que contenía unos 50 teléfonos quemadores”, el príncipe Mohammed “sacó uno con la etiqueta ‘TRUMP 45’”. En otro viaje, escribió Woodward, el líder saudí recuperó otro teléfono quemador, “esta vez con la etiqueta JAKE SULLIVAN ” cuando los hombres llamaron al asesor de seguridad nacional de Biden.