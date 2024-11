“See you soon”, dijo expresidente reelecto de EU a Claudia. Y mandó saludos a AMLO

La Presidenta de México brindó más detalles sobre la llamada que sostuvo con Donald Trump, quien fue reelecto como mandatario de Estados Unidos tras las elecciones realizadas el pasado martes. “Fue muy muy amable”, destacó Sheinbaum.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– “See you soon”, dijo a Claudia Sheinbaum el expresidente de Estados Unidos, reelecto este martes para un segundo periodo en el que tendrá aún más poder. Donald Trump, dijo esta mañana la Presidenta mexicana, fue “muy muy amable”. Mencionó la frontera y ella le dijo que sí, que lo verían; también mandó saludos a Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario con el que construyó una buena relación.

No, no fue una llamada para apretar, gritar, presionar. A eso le apostaban en la oposición pero, al menos por la versión que es pública, eso no sucedió. Desde ayer por la tarde, la Jefa del Estado mexicano se veía satisfecha por el resultado de la llamada con uno de los políticos más temidos del mundo. Hoy mismo se veía así: contenta.

“Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, le devolví la felicitación evidentemente, para eso era la llamada. Fue una llamada muy cordial”, dijo este viernes desde Palacio Nacional.

La mandataria destacó que en la plática hablaron sobre la relación entre México y Estados Unidos. También en algún momento se habló sobre “la frontera, así lo dijo”. Ella respondió que habrá espacio para platicarlo.

Además, aprovechó para mandarle saludos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien mantuvo una buena relación diplomática.

El pasado 6 de noviembre, la mandataria dio a conocer que felicitó a Donald Trump, luego de que se convirtiera en el Presidente electo de los Estados Unidos tras su triunfo electoral sobre la demócrata Kamala Harris.

A través de su cuenta de X expresó que, en nombre de México, extiende su reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral.

“Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza”, añadió.

TRUMP Y SHEINBAUM

La llegada de Donald Trump al poder implica que tratará con el Gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, en los principales temas de política exterior, economía y migración.

Donald Trump anunció apenas hace dos días que si era elegido Presidente, le informaría desde el primer día a Sheinbaum que debe frenar el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos o que se arriesgiaría a que se impusiera una tarifa de 25 por ciento a las importaciones mexicanas.

“Si no detienen este embate de criminales y drogas que vienen a nuestro país, voy a imponer inmediatamente una tarifa de 25 por ciento a todo lo que envíen a Estados Unidos”, dijo Trump a sus simpatizantes en Raleigh.

Trump no ha conocido a Sheinbaum, una científica climática y exalcaldesa de la Ciudad de México, pero dijo que escuchó que es una “mujer amable”.