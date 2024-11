Cameron MacKay sustituye a Graeme C. Clark como nuevo Embajador de Canadá en México

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Canadá nombró este viernes a Cameron MacKay como su nuevo Embajador en México, esto en sustitución de Graeme C. Clark, luego de ser designado por la Ministra Mélanie Joly.

Anteriormente, Graeme Clark presentó sus credenciales ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de septiembre de 2020. Ahora será sucedido por Cameron MacKay, que se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional canadiense en 1995.

Cameron MacKay es licenciado en Economía y Relaciones Industriales por la Universidad McGill en 1990; además de ser licenciado en Economía por la Universidad de York en 1996. Más tarde se incorporó al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional en 1995.

De acuerdo a su trayectoria política, el Embajador canadiense se ha desempeñado como director de política comercial regional, director general de política comercial con China, director general de la Oficina de Negociaciones Comerciales y director general de la Oficina de Sectores Comerciales.

Our next Ambassador to Mexico has been appointed by Minister Joly. We look forward to welcoming him and working with him to further strengthen Canada-Mexico relations. https://t.co/fWzE9OKAXj pic.twitter.com/kLkAwhQZlg

— Canada in Mexico (@CanEmbMexico) November 8, 2024