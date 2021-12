Reforma: 60% en la CdMx rechaza una alianza opositora y apenas 30% la apoya

De acuerdo con la encuesta de Reforma, el 52 por ciento de los ciudadanos prefiere que se le dé continuidad a Morena en 2024 y el 40 por ciento dijo que es mejor que haya un cambio de partido en el Gobierno capitalino.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La mayoría de los habitantes de la Ciudad de México considera que los partidos de oposición no deben aliarse para las elecciones a Jefe de Gobierno en 2024, de acuerdo con una encuesta realizada por el diario Reforma.

El periódico de circulación nacional dio a conocer que el 60 por ciento de los entrevistados opina que los partidos de oposición no tienen las mismas ideas, por lo que éstos no deben unirse aunque pierdan en 2024. Mientras que el 30 por ciento apoya que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) deben formar una alianza si quieren derrotar a Morena.

Por otro lado, Reforma detalló que, a tres años para las elecciones en la capital, Morena tiene el 51 por ciento de las preferencias para las elecciones a Jefe de Gobierno; en tanto que el PAN obtuvo el 21; el PRI, 11; candidato independiente, siete; PRD y Movimiento Ciudadano (MC), tres por ciento; y Partido del Trabajo (PT), dos por ciento.

Además, la misma encuesta señala que el 19 por ciento de los capitalinos estaría dispuesto a votar por Clara Brugada para Jefa de Gobierno en 2024 y el 53 por ciento no lo haría; y el 19 por ciento dijo que votaría por Ricardo Monreal, mientras que el 57 por ciento indicó que no estaría dispuesto a votar por él.

En el sondeo también aparecen Mario Delgado (15 por ciento a favor y 58 en contra); Martí Batres (14 por ciento con el sí y 60 con el no); Santiago Taboada (el nueve por ciento dijo que votaría por él y el 57 por ciento expresó que no); Felipe Calderón (nueve por ciento de aprobación y 76 por ciento opinó lo contrario); Lía Limón (siete por ciento sí, 58 por ciento, no); Mauricio Tabae (seis por ciento a favor); Alfonso Ramírez Cuellar (seis por ciento por el sí), y Jorge Romero (obtuvo el cuatro por ciento de aprobación).

De acuerdo con la encuesta de Reforma, el 52 por ciento de los ciudadanos prefiere que se le dé continuidad a Morena en 2024 y el 40 por ciento dijo que es mejor que haya un cambio de partido en el Gobierno capitalino.

Los datos del Reforma fueron obtenidos mediante encuestas mixtas en la Ciudad de México, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, en donde se entrevistó a mil 200 adultos. 800 entrevistas se levantaron en viviendas y el 400 vía telefónica a números fijos y teléfonos celulares.