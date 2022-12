“No soy Juanita de nadie”: Lilly Téllez responde a AMLO y afirma que no lo encubriría

La panista aseguró que el mandatario creyó que ella “encubriría el daño de su Gobierno” por ambiciones personales, por lo que afirma que se equivocó con ella; “no soy Juanita de nadie, como su sumisa Claudia”, añadió, refiriéndose a Sheinbaum.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la opinión que expresó sobre ella cuando fue militante de Morena.

“Tiene razón López Obrador: se equivocó conmigo. Creyó que por ambición personal encubriría el daño de su Gobierno a los ciudadanos”, expresó la Senadora en su cuenta de Twitter.

“Yo no soy Juanita de nadie, como su sumisa Claudia”, agregó, refiriéndose a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, aseguró que el mandatario mexicano merece ser encarcelado al “pactar con delincuentes y aumentar la muerte, la enfermedad y la pobreza”.

Tiene razón López Obrador: se equivocó conmigo. Creyó que por ambición personal encubriría el daño de su gobierno a los ciudadanos. Merece cárcel por pactar con delincuentes y aumentar la muerte, la enfermedad y la pobreza. Yo no soy Juanita de nadie, como su sumisa Claudia. pic.twitter.com/pbzwNPh97J — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 7, 2022

Este miércoles, el Presidente López Obrador dijo que se equivocó con la Senadora Lilly Téllez, quien estuvo con el partido de Morena antes de integrarse a la bancada del PAN.

El Presidente contó en su conferencia de prensa diaria que cuando estaba en campaña en 2018, le dijo a Alfonso Durazo, actual Gobernador de Sonora y Senador en aquel año por Morena, que invitara al movimiento a personajes de la sociedad civil como Lilly Téllez.

“Él [Durazo] se quedó sorprendido. […] Yo fui el responsable de eso, es que se cometen errores, muchos. No hay quién diga que no comete errores”, confesó el mandatario.

“Triunfa la señora [Lilly Téllez] y sin hacerle nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser Presidenta, me va a meter a la cárcel. No sólo me he equivocado con ella, está el caso de Germán Martínez, es distinto, son cosas distintas”, explicó.

López Obrador se refirió a un tuit que publicó la Senadora ayer en sus redes sociales, donde compartió la noticia de que Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada de por vida de ocupar cargos públicos, que acompañó de la frase: “Sobre aviso, no hay engaño, Presidente López Obrador”.

Asimismo, el tabasqueño mencionó que así como fue un error suyo integrar a Lilly Téllez a su movimiento, también se equivocó con Germán Martínez, quien militó durante décadas en el PAN y que ocupó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su Gobierno para luego ser Senador de Morena y cambiarse a Grupo Plural.