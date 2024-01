Perder Peso y Los Medicamentos de Moda

https://youtu.be/N_P0OvLJMiM

Desde el año 2017 cuando el medicamento inyectable Semaglutida conocido por el nombre comercial Ozempic® fue aprobado para el tratamiento de adultos padeciendo diabetes mellitus tipo 2 empezaron a observarse efectos secundarios favorables para las personas que han obligado a los laboratorios fabricando estos medicamentos a recomendarles para la perdida de peso.

Como ha sucedido históricamente con todos los medicamentos usados como auxiliares para la pérdida de peso la demanda ha superado la oferta. Después del lanzamiento al mercado de Semaglutida en 2017 en los Estados Unidos se autorizó para su uso en Canadá, Europa, Japón y Australia. Pronto surgieron las versiones en tabletas orales, siendo la primera en el mercado Rybelsus® aprobada en 2019 en los Estados Unidos y en 2020 en la Unión Europea. Una vez que se aprobaron las tabletas para ser usadas en adultos con diabetes mellitus tipo 2 se empezó a notar el surgimiento de formas “genéricas” de estos medicamentos conocidos como análogos de GLP1.

Los medicamentos análogos de GLP1 tienen principalmente tres efectos. Primero, incrementan la producción de insulina en el páncreas; segundo aumentan la sensibilidad de las células a la insulina favoreciendo así la disminución de los niveles de glucosa en la sangre y tercero disminuye la producción de la hormona glucagon que tiene efectos opuestos a la insulina. Como un efecto adicional se encontró en la fase 3 de investigación clínica que las personas usando estos medicamentos reportaban una reducción importante del apetito y por ello comían menos.

Los medicamentos GLP1 tienen un costo promedio de 900 dólares mensuales, equivalentes a 15 mil pesos mexicanos aproximadamente. Al inicio del año 2023 se empezaron a ver anuncios en redes sociales de medicamentos GLP1 a precios inexplicablemente accesibles. Los precios de algunos de ellos eran un tercio de los de la marca poseedora de la patente original.

Por ser medicamentos nuevos, y tener menos de cinco años en el mercado, los laboratorios que diseñaron, experimentaron y lanzaron al mercado los medicamentos originales tienen la patente exclusiva. Es decir los medicamentos similares, equivalentes o genéricos no son autorizados antes de este periodo y para que obtengan autorización para la comercialización deben pasar por un proceso de autorización que toma en promedio tres años.

Las formas promocionadas en línea y en redes sociales causaron que en noviembre de 2023 se emitiera una alerta por muertes asociadas a medicamentos GLP1. Las investigaciones encontraron que las personas hospitalizadas, graves o que habían muerto habían adquirido formas genéricas de medicamentos GLP1. La FDA emitió una alerta invitando a las personas a no adquirir estos medicamentos en línea. La EMA órgano regulador en la Unión Europea restringió su uso a pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. El uso de GLP1 para pérdida de peso no estaba autorizado en el continente europeo.

Recientemente la FDA emitió una nueva alerta ya que se había reportado que con el uso de medicamentos GLP1 se observó un inexplicable aumento de personas con ideación suicida, casos de pérdida de pelo y broncoaspiración durante intervenciones quirúrgicas.

Una vez que un medicamento o vacuna se han aprobado para su uso en las personas y se encuentra disponible en el mercado continuan en observaciones algo conocido como fase 4 de investigación clínica. En esta fase se analizan aspectos del tratamiento aprobado como los cambios en la calidad de vida de las personas, análisis costo-beneficio y también se analiza la seguridad y efectos secundarios a través del tiempo.

Aún cuando parezca muy atractivo el uso de un nuevo medicamento para bajar de peso se debe acudir con una persona profesional de la salud. Recuerden que quienes prescribimos medicamentos asumimos la responsabilidad de los efectos de aquello que prescribimos, debemos informar a las personas de los posible o potenciales efectos secundarios, reacciones alérgicas y los signos y síntomas por los que se debe interrumpir el uso de un medicamento.

